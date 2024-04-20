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Невертон: Шансы на чемпионство - максимальные. Бразилец прокомментировал победу в матче против Зари (1:3)
Дебютный гол в футболке Шахтера
shakhtar.com
Вингер "Шахтера" Невертон прокомментировал победу в матче против "Зари" (3:1), дебютный мяч в составе "горняков" и шансы команды на чемпионство.
- Поздравляю команду с победой. Твои итоги относительно этого матча.
- Очень рад результату, которого мы достигли. Вся команда много и усердно работает ради победы в чемпионате.
- Во втором тайме вышел на поле, можно сказать, с миссией джокера. Так ли это?
- Я полностью в распоряжении главного тренера и могу сыграть на любой позиции.
- Вспомни момент, в котором ты забил и расскажи о взаимодействии с Лассиной Траоре на поле сегодня.
- Был интересный момент для меня и Траоре помог реализовать эту мечту.
- В последнее время у тебя не было много игровой практики. Влияет ли это на твою уверенность?
- Я всегда упорно работаю и готов преодолевать любые трудности.
- Как тебе сегодняшний соперник "Шахтера"? Совсем скоро состоится еще 1 матч с "Зарей". Чего ждать от следующего матча? Какие ошибки нельзя допускать и в какой футбол должен играть "Шахтер", чтобы завоевать очередные важные 3 очка?
- Надеюсь, мы продолжим хорошее выступление в чемпионате. "Заря" квалифицированный соперник, следующий матч также будет тяжелым.
- Как ты оцениваешь шансы Шахтера на чемпионский титул в этом сезоне?
- Шансы максимальные, - сказал Невертон.
Напомним, что Невертон летом 2023 года перешел в "Шахтер" из бразильского "Сан-Паулу" за 3.6 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец в составе "горняков" провел 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист.
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