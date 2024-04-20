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Эгиналду: Очень благодарен украинцам которые мне помогли с адаптацией в команде
Комментарии бразильца
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Вингер "Шахтера" Эгиналду дал комментарий и рассказал, чем отличаются украинский и бразильский чемпионаты.
- Как тебе уровень чемпионата Украины? Чем он сложный, а чем нравится?
- Скажу честно, этот чемпионат достаточно сильный и не обижая другие команды могу сказать, что "Шахтер" - самый сильный клуб чемпионата Украины.
- Чем бразильский футбол отличается от украинского?
- Я могу сказать, что в Бразилии много вкладывают в футбол и чемпионат. Наверное, в Бразилии более конкурентоспособный чемпионат.
- А по физическим и силовым моментам?
- В Украине точно более контактный и силовой футбол. Это правда.
- Что тебе больше всего запомнилось в Украине и "Шахтере"?
- Меня больше всего поразило отношение, то как меня приняли, как мне помогли украинцы пройти период адаптации в команде. Я очень благодарен за это, - сказал Эгиналдо.
Напомним, что Эгиналду летом 2023 года перешел из "Васко да Гама" в "Шахтер" за 3.5 млн евро. В этом сезоне 19-летний бразильский футболист сыграл 15 матчей в составе "горняков" и забил 2 гола.
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