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"По-моему, это результативный тренер": Президент Металлиста 1925 - о Викторе Скрипнике

Премьер-лига

Считает Скрипника опытным тренером

"По-моему, это результативный тренер": Президент Металлиста 1925 - о Викторе Скрипнике

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о том, почему именно он назначил Виктора Скрипника главным тренером харьковской команды.

"Варианты были, не стану перечислять. Сосредоточусь на том, почему выбрал Скрипника. По-моему, это результативный тренер, который играл и работал много лет в Германии. И был даже лучшим тренером Бундеслиги, кажется, в 2015 году.

Что в этом любопытного? То, что у него есть экспертиза европейского рынка, понимание его построения. И с точки зрения тренера, и с точки зрения того, как работают клубы внутри в Бундеслиге. И при этом всем есть понимание украинской ментальности.

И здесь, мне кажется, это суперпазл. Есть результативный человек, который понимает, как работает Европа, как он строится. И понимает, с чем ему придется работать в Украине. Единственное, чего не хватало Скрипнику, мне кажется, это амбициозности со стороны партнеров и коллег. Думаю, что с нами амбициозности хватит точно", — приводит слова Носова Трендець.

Напомним, "Металлист 1925" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, с 18 очками, в активе.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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