Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В рамках 25-го тура УПЛ нестабильный "Черноморец" примет забуксовавший в последних матчах "Кривбасс". Одесситы нервно и неровно проводят сезон, постоянно пребывая в середине таблицы то ближе к вылету, то к зоне еврокубков. "Кривбасс", который осень формально даже претендовал на чемпионство, в весенней части сезона несколько сдал, но по-прежнему является главным, кроме двух наших грандов, фаворитом в борьбе за зону еврокубков.

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В поединке первого круга победу одержала криворожская команда со счетом 1:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

20 апреля 2024. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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