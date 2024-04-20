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Черноморец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fckryvbas.com
В рамках 25-го тура УПЛ нестабильный "Черноморец" примет забуксовавший в последних матчах "Кривбасс". Одесситы нервно и неровно проводят сезон, постоянно пребывая в середине таблицы то ближе к вылету, то к зоне еврокубков. "Кривбасс", который осень формально даже претендовал на чемпионство, в весенней части сезона несколько сдал, но по-прежнему является главным, кроме двух наших грандов, фаворитом в борьбе за зону еврокубков.
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В поединке первого круга победу одержала криворожская команда со счетом 1:0.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур
20 апреля 2024. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Кривбасс"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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