"Не сомневался, что делаю правильный выбор". Защитник Кривбасса высказался об украинском чемпионате

Защитник "Кривбасса" Натанаэль Сантини рассказал о том, как проходит его адаптация в УПЛ

В прошлом матче против "Руха" ты вышел на замену в перерыве вместо Бескоровайного. Вспомни те эмоции. Признайся, волновался ли в тот момент?

Я был очень рад сыграть больше времени за "Кривбасс". Впервые я сыграл целый тайм. Меня переполняли хорошие эмоции. Конечно, я не могу сказать, что был доволен результатом, потому что мы потеряли два очка. Однако я был счастлив своему полноценному дебюту. Перед игрой я совсем не волновался, ведь за свою карьеру провел много официальных матчей, поэтому есть определенный опыт. Просто старался выложиться на поле на все сто процентов ради своей команды.

Ты в "Кривбассе" уже более двух месяцев. Что интересного для себя открыл в новой команде?

Во-первых, я надеюсь оставаться здесь, как можно дольше. Абсолютно все в команде, от игроков и тренеров до персонала, очень хорошо ко мне относятся. Поэтому я чувствую невероятную поддержку. Мы - настоящая большая красно-белая семья. Благодаря этому теплому отношению, мне было легче адаптироваться в "Кривбассе".

"Кривбасс" борется за самые высокие места в УПЛ. Уже успел почувствовать высокий уровень украинского футбола?

Да, и, хочу сказать, УПЛ на хорошем уровне. Когда я узнал, что есть такая возможность играть в Украине, то сразу пообщался с моим другом, который раньше играл в Украине. Его отзывы об уровне украинского футбола были замечательные. Поэтому я даже не сомневался, что делаю правильный выбор.

Ты перешел в "Кривбасс" из швейцарского "Сьона". Сейчас твой экс-клуб лидирует в Первой лиге чемпионата Швейцарии. Можно ли сравнить две команды: нынешнюю и бывшую?

Я считаю, что в "Сьоне" приличный уровень, как и в "Кривбассе". Поэтому сравнивать не хотелось бы. Что касается меня, с того момента, как я оказался здесь, стараюсь работать и отдаваться на полную ради Клуба.

Ты имеешь опыт выступлений в чемпионатах Франции, Люксембурга, Швейцарии. Теперь - Украина. Какие общие черты и различия есть между украинским футболом и европейским?

Моя позиция - это защитник. Я действительно играл против некоторых сильных игроков в Европе, более быстрых и более техничных, чем в Украине. В этом и есть определенная разница. Относительно украинского футбола, я могу сказать, что он сильный и прогрессирует.