  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.": Нападающий Кривбасса - о матче против Черноморца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.": Нападающий Кривбасса - о матче против Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Охарактеризовал соперника

"Мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.": Нападающий Кривбасса - о матче против Черноморца

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса поделился комментариями о грядущем матче против "Черноморца".

После двух ничьих подряд имеете ли сейчас двойное желание и мотивацию?

Да, сейчас мы гораздо больше мотивированы на игру против "Черноморца". Мы настроены только на три очка, ведь перед этим, к сожалению, потеряли уже четыре. Однако стремимся вернуться в лидирующую группу чемпионата, поэтому мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.

Есть ли в мыслях матч первого круга, когда наша команда победила 1:0?

Конечно, есть. Правда, тогда не играл в том матче, но смотрел игру и болел за ребят. Они играли очень хорошо. И я считаю, что в эту субботу мы сможем снова приложить максимум усилий для положительного результата.

Как можешь охарактеризовать грядущего соперника?

По моему мнению, это достойный соперник, хороший коллектив. Но, как я уже сказал, мы готовы к этой битве. Я верю в нашу команду, в нашего главного тренера; его стратегию и замыслы. И я верю, что в эту субботу мы сможем подарить хорошие эмоции нашим болельщикам.

Напомним, матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко, Буяльский и Караваев называют меня "Севилья" - Пономаренко
yellow-arrow
Ворскла - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Вивчаренко: Через упорный труд вполне реально показывать и доказывать, что ты достоин играть в первой команде Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Даниэль Соса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости