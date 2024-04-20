"Мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.": Нападающий Кривбасса - о матче против Черноморца

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса поделился комментариями о грядущем матче против "Черноморца".

После двух ничьих подряд имеете ли сейчас двойное желание и мотивацию?

Да, сейчас мы гораздо больше мотивированы на игру против "Черноморца". Мы настроены только на три очка, ведь перед этим, к сожалению, потеряли уже четыре. Однако стремимся вернуться в лидирующую группу чемпионата, поэтому мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.

Есть ли в мыслях матч первого круга, когда наша команда победила 1:0?

Конечно, есть. Правда, тогда не играл в том матче, но смотрел игру и болел за ребят. Они играли очень хорошо. И я считаю, что в эту субботу мы сможем снова приложить максимум усилий для положительного результата.

Как можешь охарактеризовать грядущего соперника?

По моему мнению, это достойный соперник, хороший коллектив. Но, как я уже сказал, мы готовы к этой битве. Я верю в нашу команду, в нашего главного тренера; его стратегию и замыслы. И я верю, что в эту субботу мы сможем подарить хорошие эмоции нашим болельщикам.