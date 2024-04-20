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"Мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.": Нападающий Кривбасса - о матче против Черноморца
Охарактеризовал соперника
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса поделился комментариями о грядущем матче против "Черноморца".
После двух ничьих подряд имеете ли сейчас двойное желание и мотивацию?
Да, сейчас мы гораздо больше мотивированы на игру против "Черноморца". Мы настроены только на три очка, ведь перед этим, к сожалению, потеряли уже четыре. Однако стремимся вернуться в лидирующую группу чемпионата, поэтому мы готовы работать на двести процентов, чтобы взять три очка в Одессе.
Есть ли в мыслях матч первого круга, когда наша команда победила 1:0?
Конечно, есть. Правда, тогда не играл в том матче, но смотрел игру и болел за ребят. Они играли очень хорошо. И я считаю, что в эту субботу мы сможем снова приложить максимум усилий для положительного результата.
Как можешь охарактеризовать грядущего соперника?
По моему мнению, это достойный соперник, хороший коллектив. Но, как я уже сказал, мы готовы к этой битве. Я верю в нашу команду, в нашего главного тренера; его стратегию и замыслы. И я верю, что в эту субботу мы сможем подарить хорошие эмоции нашим болельщикам.
Напомним, матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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