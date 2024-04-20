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Сикан: Что стоит за успехом команды? Это упорный труд

Премьер-лига
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Рассказал о том, как удалось забить гол

Сикан: Что стоит за успехом команды? Это упорный труд

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Вчера состоялся перенесенный матч 10-го тура УПЛ – "Заря" сыграла против "Шахтера". Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Зарей", 3:1.

"Можно сказать, что имели преимущество. Но мы сделали сами себе проблемы. Расслабились, и за это нас "Заря" наказала.

Забитый гол? Азаров накрутил соперников, сделал блестящую передачу, и мне оставалось только завершить, что я и сделал.

Что стоит за успехом команды? Это упорный труд, вера в себя, вера в Бога, поддержка родных и близких.

Когда Заря осталась в меньшинстве, мы сами больше растерялись. Думали, что победа в кармане. Совершили ошибку, дали им шанс почувствовать, что могут зацепиться за ничью. И мы сделали большие проблемы.

Следующий матч снова с "Зарей". Нельзя расслабляться. Нужно с 1 до 100 минуты быть сконцентрированными, сильно работать на поле на команду, и только тогда будет победа", — сказал форвард.

Напомним, за этот сезон Сикан отыграл в 23 матчах в УПЛ, в которых отличился 7 голами и 2 результативными передачами.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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