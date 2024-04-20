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"Я бы выделил Артема Козака": Дубинчак - о Полесье

Премьер-лига

Также рассказал об ошибках, которые динамовцы допустили в предыдущей игре

"Я бы выделил Артема Козака": Дубинчак - о Полесье

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо Киев" Владислав Дубинчак рассказал о том, что ожидает от матча против "Полесья".

Поединок с "Минаем" в итоге получился сложнее, чем вы могли себе представить после первого тайма?

Считаю, что в первом тайме мы хорошо сыграли – забили два гола, не дали сопернику абсолютно ничего создать. То, что игра давалась очень легко, в начале второго тайма сыграло злую шутку – сказалась какая-то расслабленность. Но хорошо, что мы снова собрались, в концовке забили третий мяч и завоевали три очка.

Если бы в первом тайме реализовали больше моментов, пропущенный гол уже не вернул бы интригу в игре?

Да, согласен. К сожалению, у нас немного присутствует эта проблема – не реализуем свои моменты. Но это футбол, ты не можешь реализовывать абсолютно все моменты. Будь так, футбол, наверное, был бы неинтересным.

Вы уже анализировали этот матч? В чем была ошибка во время пропущенного мяча?

Да. Во время передачи с фланга мы очень глубоко сели, центральная линия не подстраховала пас под себя – потому и пропустили.

Ощущалось ли, что это была доигровка матча, учитывая, что даже составы изменились по сравнению с декабрем?

Нет, совсем не чувствовалось, ведь мы сыграли всего одну минуту. Подходили к этому матчу как к очередному туру чемпионата.

Впереди матч с "Полесьем", которое в первом круге одержало победу. Чем запомнился этот поединок?

Хорошая команда. Мы проиграли, поэтому сейчас настроены взять реванш за поражение в Житомире. На мой взгляд, тогда мы сами упустили свой шанс выиграть тот матч, хотя все было в наших руках – мы вели в счете, играя в большинстве. Мы сами допустили ненужные ошибки, из-за которых проиграли тот матч.

Многие эксперты выделяют в составе "Полесья" Бени Макуану, который не сыграет из-за травмы. Кого бы ты еще выделил в составе соперника?

Я бы выделил Артема Козака. Не потому, что он мой друг, считаю его лидером команды. Он один из самых опасных игроков в составе "Полесья".

Напомним, матч "Динамо Киев" – "Полесье" пройдет завтра в 18:00.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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