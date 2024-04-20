Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я бы выделил Артема Козака": Дубинчак - о Полесье
Также рассказал об ошибках, которые динамовцы допустили в предыдущей игре
fcdynamo.com
Защитник "Динамо Киев" Владислав Дубинчак рассказал о том, что ожидает от матча против "Полесья".
Поединок с "Минаем" в итоге получился сложнее, чем вы могли себе представить после первого тайма?
Считаю, что в первом тайме мы хорошо сыграли – забили два гола, не дали сопернику абсолютно ничего создать. То, что игра давалась очень легко, в начале второго тайма сыграло злую шутку – сказалась какая-то расслабленность. Но хорошо, что мы снова собрались, в концовке забили третий мяч и завоевали три очка.
Если бы в первом тайме реализовали больше моментов, пропущенный гол уже не вернул бы интригу в игре?
Да, согласен. К сожалению, у нас немного присутствует эта проблема – не реализуем свои моменты. Но это футбол, ты не можешь реализовывать абсолютно все моменты. Будь так, футбол, наверное, был бы неинтересным.
Вы уже анализировали этот матч? В чем была ошибка во время пропущенного мяча?
Да. Во время передачи с фланга мы очень глубоко сели, центральная линия не подстраховала пас под себя – потому и пропустили.
Ощущалось ли, что это была доигровка матча, учитывая, что даже составы изменились по сравнению с декабрем?
Нет, совсем не чувствовалось, ведь мы сыграли всего одну минуту. Подходили к этому матчу как к очередному туру чемпионата.
Впереди матч с "Полесьем", которое в первом круге одержало победу. Чем запомнился этот поединок?
Хорошая команда. Мы проиграли, поэтому сейчас настроены взять реванш за поражение в Житомире. На мой взгляд, тогда мы сами упустили свой шанс выиграть тот матч, хотя все было в наших руках – мы вели в счете, играя в большинстве. Мы сами допустили ненужные ошибки, из-за которых проиграли тот матч.
Многие эксперты выделяют в составе "Полесья" Бени Макуану, который не сыграет из-за травмы. Кого бы ты еще выделил в составе соперника?
Я бы выделил Артема Козака. Не потому, что он мой друг, считаю его лидером команды. Он один из самых опасных игроков в составе "Полесья".
Напомним, матч "Динамо Киев" – "Полесье" пройдет завтра в 18:00.
Популярное сейчас
- "Нужно отдать должное сопернику": Гвардиола - о 1/4 Лиге чемпионов
- Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста