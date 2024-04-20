"Я думаю, что он в Мадриде останется". Юрий Вернидуб - о Лунине

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал успехи Андрея Лунина в команде.

Вспоминаете сезон 2017/18, который после расформирования "Днепра" Андрей Лунин провел в "Заре" под вашим руководством?

Если бы Андрей остался в "Днепре" и продолжал играть во Второй лиге в сезоне 2017/18, а затем на следующий год и в первой, то как вы считаете: смог бы он прогрессировать? Думаю, вряд ли за это время он получил бы то, что получил только за один сезон, проведенный в элите за "Зарю". Я уже не говорю о вызове в национальную сборную, в составе которой парень дебютировал в 2018-м. Как бы там ни было, переход Лунина в "Зарю" стал важным приобретением. И для самого футболиста, и для клуба. Помнится, когда он только появился в нашей команде, я ему сказал: "Андрей, я гарантирую, что ты будешь играть. Постараемся развить тебя как можно лучше, предоставив больше игровой практики. Самое главное, чтобы ты сам смог доказывать свою состоятельность благодаря добросовестной работе и отношению к футболу в целом". Что он и сделал.

Мне даже пришлось в определенной степени пожертвовать голкипером Алексеем Шевченко, которого я сразу предупредил, что ему придется немного потерпеть. То, что Леша не захотел тратить время и перешел в "Карпаты", воспринял с пониманием. Во Львове он хорошо отыграл полсезона, был приглашен в "Шахтер" и подписал с ним контракт. Однако вернемся к Лунину. Кто бы что ни говорил, а факт остается фактом: в "Реал" он перешел из "Зари". И слава Богу, что этот трансфер состоялся.

Какие слова напутствия сказали ему перед отъездом в Мадрид?

Пожелал самого главного - здоровья. А еще добавить в той целеустремленности и желании работать, которыми он был наделен. Хотя Лунину тогда пророчили роль второго или третьего вратаря, а также перспективу игры в аренде в другом клубе, все же в него я верил. Я знал характер этого футболиста, его потенциал. Когда Андрей был в Мадриде во время подписания контракта, он общался с главным тренером "Реала" Хуленом Лопетеги. Лунин уже тогда получил возможность проявить себя: он поехал на тренировочные сборы с новой командой. Уверен, что имея шанс, парень начал всячески пытаться им воспользоваться. Для него уже тогда задачей-минимум было быть в тройке вратарей "Реала". Шёл год за годом - и он таки доказал свою профпригодность, завоевав доверие и заставив себя уважать.

Как считаете, каким может быть ближайшее будущее Лунина?

На новый контракт в "Реале" он сейчас наработал очень хорошо. Думаю, что у Андрея сейчас будет болеть голова и от предложений, и от мыслей о том, оставаться в Мадриде или нет. Насколько я помню, он всю жизнь хотел играть в королевском клубе. Мечты сбываются - и это хорошо, что так произошло.

"Реал" признан ФИФА лучшим клубом ХХ века, имеет одно из самых больших количеств всевозможных наград и трофеев в мире. Поэтому если учитывать известную поговорку "От добра не ищут добра", то есть ли смысл украинскому вратарю куда-то переходить?

Это действительно так. Я думаю, что он в Мадриде останется. Хотя Андрей сам для себя должен решить, как ему быть. Нужно взвесить, где ему будет лучше и на что можно рассчитывать.