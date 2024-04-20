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Черноморец – Кривбасс: стартовые составы на матч
Григорчук против Вернидуба
Фото: Чорноморець
В матче 25 тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет с "Кривбассом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- Стартовый состав "Черноморца": Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Бадибанга, Гучек, Альваренга, Васильев, Штогрин, Авагимян.
- Запасные хозяев: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Кузык, Шпорн, Арсич, Присяжнюк, Ситников, Голубь.
- Стартовый состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Соса, Лунев, Кожушко.
- Запасные гостей: Омельченко, Понедельник, Виливальд, Рябов, Татарков, Ядом Конаду, Твердохлеб, Задерака, Микитишин, По, Близниченко.
Перед этим матчем одесситы идут на восьмом месте УПЛ, а криворожцы занимают третью позицию. Разрыв между командами составляет 19 очков.
Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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