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Черноморец – Кривбасс: стартовые составы на матч

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Черноморец – Кривбасс: стартовые составы на матч

Фото: Чорноморець

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В матче 25 тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет с "Кривбассом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • Стартовый состав "Черноморца": Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Бадибанга, Гучек, Альваренга, Васильев, Штогрин, Авагимян.
  • Запасные хозяев: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Кузык, Шпорн, Арсич, Присяжнюк, Ситников, Голубь.
  • Стартовый состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Соса, Лунев, Кожушко.
  • Запасные гостей: Омельченко, Понедельник, Виливальд, Рябов, Татарков, Ядом Конаду, Твердохлеб, Задерака, Микитишин, По, Близниченко.

Перед этим матчем одесситы идут на восьмом месте УПЛ, а криворожцы занимают третью позицию. Разрыв между командами составляет 19 очков.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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