Решающий вклад Бандейры. Черноморец - Кривбасс 1:2

В 25-м туре "Кривбасс", который несколько забуксовал в весенней части сезона, приехал в гости к нестабильному "Черноморцу".

Юрий Вернидуб несколько перетрусил состав по сравнению с прошлым матчем с "Рухом" (1:1). Вместо дисквалифицированного Бескоровайного в обороне вышел Сантини, место травмированного Илича в центре поля занял Бизимана. Также появились на поле Хомченовский и Лунев.

У "моряков" с составом все стандартно и прогнозировано, еще и Брагару вернулся, отсидев дисквалификацию. Из интересных тактических ходов – при отсутствии Бойчука Авагимян уже второй матч подряд играет номинального центрфорварда.

Впрочем, все эти тактические изыски тренеров долго не давали никакого результата. "Кривбасс" начал матч с высокого прессинга и постепенно забрал себе территориальную инициативу. "Черноморец" был не против и больше играл от обороны.

Первый тайм выдался довольно пресным. С некоторым преимуществом гостей, но почти без моментов. По 4 удара у каждой из команд за тайм и по одному из них в створ. Так, у криоворожцев после одного из угловых Хомченовский оказался первым на подборе и метров с 25-ти дал под штангу, но Варакута выручил одесситов.

Одесса больше рассчитывала на быстрые контратаки. С первого раза не получилось, и Брагару с места левого инсайда вывалился под углом на Маханькова, но решил не бить, а отдать поперек, и прогадал, потому что Штогрин до мяча не дотянулся.

Ну а уже под занавес тайма, когда команды готовились идти в раздевалку, одесситы провели разящую контру – после углового пошел вынос на Авагимяна, Атрур протянул мяч, казалось, не отдал очевидный пас на фланг на двух свободных парнтеров, а решил верхом закинуть в штрафную на Брагару. Максим, казалось, тоже затянул, собрал 3-4 защитников, но все-таки пробил, и пробил точно под штангу! 1:0, на перерыв моряки ушли ведя в счете!

А вот второй тайм, который задержался из-за воздушной тревоги, начался очень быстро. Криворожцы развили с центра, Хомченовский вырезал конфетку по центру между на Лунева, и Максим, вывалившись на Варакуту, в касание переиграл вратаря. Это было очень красиво и к тому, очень позитивно для гостей, которые почувствовали, что сегодня можно брать все три очка.

Криворожцы снова забрали мяч под контроль, активен был вышедший на замену в перерыве Микитишин, хотя до поры до времени одесситы сдерживали эти наскоки.

И все-таки, гости додавили хозяев. И снова своими классическими навесами с флангов – на 72-й минуте Задерака подал с фланга, Бандейра выиграл позицию у Салюка и подрезал головой в сетку. Одесситы при этом активно протестовали, что в этом момент был фол на Гучеке, который остался лежать в штрафной, но судья проверил ВАР и гол засчитал.

2:1 для гостей, которые уверенно довели мяч до победы. В концовке "Черноморец" пытался устроить навал, в чужую штрафную на стандарт прибежал даже Варакута, а Салюк в падении через себя пробил в Маханькова, но все было без толку.

"Кривбасс" после двух ничьих вырвал волевую ничью и продолжает подогревать интригу вверху таблицы. "Черноморец" продолжает штормить – одесситы проиграли свой шестой из восьми весенних матчей.

25-й тур УПЛ, сезон 2023/24

20 апреля, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Андрей Коваленко (Полтава)

"Черноморец" (Одесса) – "Кривбасс" (Кривой Рог) 1:2

Голы: Брагару (44) - Лунев (47), Бандейра (72)

Предупреждения: Васильев, Авагимян, Ермаков, Огиря - Лунев

"Черноморец": Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Бадибанга (Голуб, 90), Гучек (Иеде, 80), Альваренга (Кузык, 80), Васильев (Огиря, 50), Штогрин, Авагимян

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра (По, 90), Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык (Понедельник, 77), Бизимана, Хомченовский, Соса (Задерака, 46), Лунев (Твердохлеб, 77), Кожушко (Микитишин, 46)