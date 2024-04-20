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Решающий вклад Бандейры. Черноморец - Кривбасс 1:2

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец снова проиграл

Решающий вклад Бандейры. Черноморец - Кривбасс 1:2

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 25-м туре "Кривбасс", который несколько забуксовал в весенней части сезона, приехал в гости к нестабильному "Черноморцу".

Юрий Вернидуб несколько перетрусил состав по сравнению с прошлым матчем с "Рухом" (1:1). Вместо дисквалифицированного Бескоровайного в обороне вышел Сантини, место травмированного Илича в центре поля занял Бизимана. Также появились на поле Хомченовский и Лунев.

У "моряков" с составом все стандартно и прогнозировано, еще и Брагару вернулся, отсидев дисквалификацию. Из интересных тактических ходов – при отсутствии Бойчука Авагимян уже второй матч подряд играет номинального центрфорварда.

Впрочем, все эти тактические изыски тренеров долго не давали никакого результата. "Кривбасс" начал матч с высокого прессинга и постепенно забрал себе территориальную инициативу. "Черноморец" был не против и больше играл от обороны.

Первый тайм выдался довольно пресным. С некоторым преимуществом гостей, но почти без моментов. По 4 удара у каждой из команд за тайм и по одному из них в створ. Так, у криоворожцев после одного из угловых Хомченовский оказался первым на подборе и метров с 25-ти дал под штангу, но Варакута выручил одесситов.

Одесса больше рассчитывала на быстрые контратаки. С первого раза не получилось, и Брагару с места левого инсайда вывалился под углом на Маханькова, но решил не бить, а отдать поперек, и прогадал, потому что Штогрин до мяча не дотянулся.

Ну а уже под занавес тайма, когда команды готовились идти в раздевалку, одесситы провели разящую контру – после углового пошел вынос на Авагимяна, Атрур протянул мяч, казалось, не отдал очевидный пас на фланг на двух свободных парнтеров, а решил верхом закинуть в штрафную на Брагару. Максим, казалось, тоже затянул, собрал 3-4 защитников, но все-таки пробил, и пробил точно под штангу! 1:0, на перерыв моряки ушли ведя в счете!

А вот второй тайм, который задержался из-за воздушной тревоги, начался очень быстро. Криворожцы развили с центра, Хомченовский вырезал конфетку по центру между на Лунева, и Максим, вывалившись на Варакуту, в касание переиграл вратаря. Это было очень красиво и к тому, очень позитивно для гостей, которые почувствовали, что сегодня можно брать все три очка.

Криворожцы снова забрали мяч под контроль, активен был вышедший на замену в перерыве Микитишин, хотя до поры до времени одесситы сдерживали эти наскоки.

И все-таки, гости додавили хозяев. И снова своими классическими навесами с флангов – на 72-й минуте Задерака подал с фланга, Бандейра выиграл позицию у Салюка и подрезал головой в сетку. Одесситы при этом активно протестовали, что в этом момент был фол на Гучеке, который остался лежать в штрафной, но судья проверил ВАР и гол засчитал.

2:1 для гостей, которые уверенно довели мяч до победы. В концовке "Черноморец" пытался устроить навал, в чужую штрафную на стандарт прибежал даже Варакута, а Салюк в падении через себя пробил в Маханькова, но все было без толку.

"Кривбасс" после двух ничьих вырвал волевую ничью и продолжает подогревать интригу вверху таблицы. "Черноморец" продолжает штормить – одесситы проиграли свой шестой из восьми весенних матчей.

25-й тур УПЛ, сезон 2023/24

20 апреля, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Андрей Коваленко (Полтава)

"Черноморец" (Одесса) – "Кривбасс" (Кривой Рог) 1:2

Голы: Брагару (44) - Лунев (47), Бандейра (72)

Предупреждения: Васильев, Авагимян, Ермаков, Огиря - Лунев

"Черноморец": Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Бадибанга (Голуб, 90), Гучек (Иеде, 80), Альваренга (Кузык, 80), Васильев (Огиря, 50), Штогрин, Авагимян

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра (По, 90), Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык (Понедельник, 77), Бизимана, Хомченовский, Соса (Задерака, 46), Лунев (Твердохлеб, 77), Кожушко (Микитишин, 46)

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.04.2024 в 19:32
Большая просьба к руководству ЧО--уберите этого украинского Гвардиолу ГРИ у него проблема с головой старческий склероз -убивает команду и болельщиков каждый выходной --есть ШАРАН-ГУРУ-АНТОНОВ-КАЛИТВЕНЦЕВ и МНОГО ДРУГИХ ТРЕНЕРОВ--ЭТО УЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО СМОТРЕТЬ--РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ --пусть идёт куда хочет только не в ЧО
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Комментарии 31
alex.belogubko (одесса)
20.04.2024 в 19:32
Большая просьба к руководству ЧО--уберите этого украинского Гвардиолу ГРИ у него проблема с головой старческий склероз -убивает команду и болельщиков каждый выходной --есть ШАРАН-ГУРУ-АНТОНОВ-КАЛИТВЕНЦЕВ и МНОГО ДРУГИХ ТРЕНЕРОВ--ЭТО УЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО СМОТРЕТЬ--РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ --пусть идёт куда хочет только не в ЧО
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oda1979 (Запорожье)
20.04.2024 в 19:21
Начало долгой победной серии Кривбасса. Лига Европы наш!
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.04.2024 в 19:07
Переглянув огляд матчу на швидкості 0,25. Схоже, що гравець Кривбасу вже лежачи наніс удар ногою у лівий бік гравця Чорноморця. Це фол в атаці.
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.04.2024 в 18:52
Знову жажу з дурки випустили. Адміни ну забаньте цього придурка. Воно себе вже Богом називає.
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:54
А они его жажу/оду не могут забанить, он ведь за Реал болеет.
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жажа_the_best (Харьков)
20.04.2024 в 19:15
Вопрос армянскому радио:- Куда деваюцца мухи зимой??Ответ:- Они все собираюцца у барсело}{а в квартире!
 
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жажа_the_best (Харьков)
20.04.2024 в 19:05
жажа это Бог! Или ты забыл как он забивал твоему шовковскому с пидкруткою в дальний угол?? Могу повторить! Выходи во двор. Только очки сними!
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жажа_the_best (Харьков)
20.04.2024 в 18:48
Кривбасс проявил характер! На волевых добыл победу! Целую дорогого Вернидуба как брежнев три раза в губы. А жажа это Бог! Значит ты Вернидуб Богом целованный и теперь просто обязан выиграть золото в чемпионате!
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denis066 (Днепр )
20.04.2024 в 18:42
Кривбасс был сильнее и победил по делу!
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Черноморец чемпион (Одесса)
20.04.2024 в 18:52
По какому критерию судил? Игра была равная, Кривбассу просто больше повезло! А поводу гола то спорный момент, но все знаем из какого города Кривбасс и кто за него лямку тянет
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:58
Равная. Это же надо так гнать.
 
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Вarcelinius
20.04.2024 в 19:01
Да черноморцы из своей половины поле почти не выходили. Одна атака - один гол и всё. Равная блъ...
 
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.04.2024 в 18:16
Викликає питання переможний гол: як на мене, то перед результативним ударом, був фол в атаці.У будь-якому випадку була безкомпромісна боротьба при деякій ігровій перевазі Кривбасу. Але і Чорноморець не заслуговував на поразку.
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:27
И нарушения не было и ЧО заслуживал на поражение. И перевес был не дэякый, а суцильный.
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Лекарь (село Дарниця)
20.04.2024 в 18:37
Відверто кажучи, я не побачив ніякого фолу в атаці
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наварін (Київ)
20.04.2024 в 18:40
А його там і не було
 
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:07
Кривбасс ПОЛНОСТЬЮ переиграл черноморов. Всё по делу. С победой Кривбасс!
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Черноморчик (Одесса )
20.04.2024 в 17:59
А продолжение обзора будет ? Мне как болельщику Черноморца приятно видеть ,что мы пошли на перерыв с победным счётом , но к сожалению проиграли .
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наварін (Київ)
20.04.2024 в 17:53
Хороший футбол. Хороші команди.Компактна гра у виконанні обох команд. І що саме головне ,гра відбулася в атмосфері величезної взаємоповаги суперників один до одного. Лише добротний футбол.
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efim423 (odessa)
20.04.2024 в 17:56
ага особенно когда игрок черноморца лежит , а выродки из рога забивают гол , така взаемоповага шо капец .
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:19
То есть Задераке надо было не подавать на Бандейру с угла штрафной, запороть атаку Кривбасса в её активной завершающей стадии, а стать и ждать пока упавший по собственной инициативе игрок ЧО поваляется на поле, поохает, поахает, а потом только встанет, так шо ли? Ведь нарушения правил со стороны кривбасовца не было, это было чётко видно на повторе. И судья абсолютно правильно сделал, шо продолжил игру. Так шо Фима извинись пжл перед игроками Кривбасса за свои оскорбления. Извиниться можешь мне, я им потом передам. А если ты этого не сделаешь, то тогда выродок это ты.
 
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
20.04.2024 в 18:38
Рускава-перд..ий пи..ор что-то ригнув. А не пішов би ти туди, куди послали маЦкву, виродок пердящій.
 
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наварін (Київ)
20.04.2024 в 18:07
Порушення там не було.Гравець Чорноморця ліг на газон, що ж зупиняти гру ??? Іще і гравців Кривбасу обзивати. Чорноморець дуже добре грав, я розумію що боляче, але , на мій погляд , необхідно вміти програвати.
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efim423 (odessa)
20.04.2024 в 18:11
сначала ты пишешь взаемоповага . апотом нарушение небыло , что переобулся в воздухе ))
 
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efim423 (odessa)
20.04.2024 в 18:14
фейр плей не слышал про такое ? вон Зина выбил мячик когда шла их атака , потому что человек , а не как это криворожское стадо , это не обзывание , а констатация факта
 
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наварін (Київ)
20.04.2024 в 18:14
А ти впевнений що доріс щоб мені тикати?
 
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efim423 (odessa)
20.04.2024 в 18:18
если ты пишешь враньё и переобуваешься моментально . то не только до рос , а и перерос. ,пиши то что совпадает с действительностью , а не фантазии с взамоповагаю ) ,взмаомповага и кривбас это слова антонимы
 
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:21
Фима, не гони пургу.
 
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наварін (Київ)
20.04.2024 в 18:21
Навчись програвати і найди сабо іншого співрозмовника.
 
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Вarcelinius
20.04.2024 в 18:24
А говорят, шо в Одессе сплошь культурные и образованные люди, ну это же надо.
 
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efim423 (odessa)
20.04.2024 в 18:24
ты п.из.дун , и тебя в это втыкнули
 
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