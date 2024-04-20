Голкипер Днепра-1 парировал все 100% ударов соперников из-за пределов штрафной

У голкипера "Днепра-1" Евгений Волынец лучший показатель сейвов из-за пределов штрафной в чемпионате Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он является единственным голкипером, у которого 100-процентный результат отраженных выстрелов с дальнего расстояния. В расчет принимались вратари, которые провели в текущем сезоне в рамках УПЛ более 1000 минут.

Ближайшим преследователем Волынца является голкипер “Оболони” Назарий Федоровский. В его активе 946 минут без пропущенных голов после ударов из-за пределов штрафной.

До середины марта 100-процентный показатель также сохранял и голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн, но с того момента он пропустил пять голов с дальней дистанции.

Всего в пассиве "Днепра-1" 22 пропущенных мяча за 24 тура. 12 голов за 16 матчей пропустил Волынец, 10 раз за восемь встреч – Яков Канарейкин.