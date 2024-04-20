"Это розыгрыш?": Вице-президент Колоса прокомментировал увольнение Ярослава Вишняка

Вице-президент Колоса Владимир Генинсон прокомментировал слухи вокруг Ярослава Вишняка.

Матч против "Ворсклы" - последний для Вишняка в "Колосе"?

Вы серьезно? Хорошо, что не футбол с подводной лодки написал. Это розыгрыш? Я никаких телеграмм-каналов не читаю. Вокруг любого клуба, который проходит через кризисные моменты, есть много неприятных слухов.

У "Колоса" есть главный тренер, которому мы доверяем. У нас лучший клуб и лучший президент.

Если я вас правильно понял, Вишняк не будет уволен при любых обстоятельствах?

Ярослав Васильевич является главным тренером "Колоса". Смешно даже об этом говорить. У нас есть доверие к Вишняку. Что будет завтра? Никто не знает. А вдруг все орки сдохнут и война закончится?

Вишняка с первого проигранного матча отправляют в отставку. Сегодня он выводит команду на матч с "Ворсклой". Буду рядом с ним и поддерживать всем, чем смогу.