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"Это розыгрыш?": Вице-президент Колоса прокомментировал увольнение Ярослава Вишняка

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Опроверг слухи

"Это розыгрыш?": Вице-президент Колоса прокомментировал увольнение Ярослава Вишняка

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вице-президент Колоса Владимир Генинсон прокомментировал слухи вокруг Ярослава Вишняка.

Матч против "Ворсклы" - последний для Вишняка в "Колосе"?

Вы серьезно? Хорошо, что не футбол с подводной лодки написал. Это розыгрыш? Я никаких телеграмм-каналов не читаю. Вокруг любого клуба, который проходит через кризисные моменты, есть много неприятных слухов.

У "Колоса" есть главный тренер, которому мы доверяем. У нас лучший клуб и лучший президент.

Если я вас правильно понял, Вишняк не будет уволен при любых обстоятельствах?

Ярослав Васильевич является главным тренером "Колоса". Смешно даже об этом говорить. У нас есть доверие к Вишняку. Что будет завтра? Никто не знает. А вдруг все орки сдохнут и война закончится?

Вишняка с первого проигранного матча отправляют в отставку. Сегодня он выводит команду на матч с "Ворсклой". Буду рядом с ним и поддерживать всем, чем смогу.

Напомним, матч между "Колосом" и "Ворсклой" пройдет в субботу, 20 апреля. Начало игры в 18:00.

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Колос (Ковалевка) Владимир Генинсон Ярослав Вишняк
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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