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"Это розыгрыш?": Вице-президент Колоса прокомментировал увольнение Ярослава Вишняка
Опроверг слухи
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Вице-президент Колоса Владимир Генинсон прокомментировал слухи вокруг Ярослава Вишняка.
Матч против "Ворсклы" - последний для Вишняка в "Колосе"?
Вы серьезно? Хорошо, что не футбол с подводной лодки написал. Это розыгрыш? Я никаких телеграмм-каналов не читаю. Вокруг любого клуба, который проходит через кризисные моменты, есть много неприятных слухов.
У "Колоса" есть главный тренер, которому мы доверяем. У нас лучший клуб и лучший президент.
Если я вас правильно понял, Вишняк не будет уволен при любых обстоятельствах?
Ярослав Васильевич является главным тренером "Колоса". Смешно даже об этом говорить. У нас есть доверие к Вишняку. Что будет завтра? Никто не знает. А вдруг все орки сдохнут и война закончится?
Вишняка с первого проигранного матча отправляют в отставку. Сегодня он выводит команду на матч с "Ворсклой". Буду рядом с ним и поддерживать всем, чем смогу.
Напомним, матч между "Колосом" и "Ворсклой" пройдет в субботу, 20 апреля. Начало игры в 18:00.
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