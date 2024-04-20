Футболистам Миная предлагали по 5 тысяч долларов за слив матча против Динамо – источник

Два игрока “Миная” получили предложение о "сливе" матча против киевского “Динамо”. Об этом сообщает Роман Бебех.

Разговор с футболистами состоялся до матча. Предложение было "реализовать комфортную уверенность", игрокам предлагали пять тысяч долларов. Правда, они отказались.

“Пока не буду раскрывать фигуранта, делавшего это предложение, но этот человек уже попадал в похожие истории. Он не работник ни одного клуба. По спортивному законодательству его невозможно привлечь, но есть закон Павелка”, - написал Бебех в своем телеграмм-канале.

"Минай" обратился с письмом в Дом футбола с просьбой разобраться в данной ситуации.

Закарпатцы играли против "Динамо" 17 апреля. Киевляне победили в том матче со счетом 3:1.