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Футболистам Миная предлагали по 5 тысяч долларов за слив матча против Динамо – источник
Игроки отказались
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Два игрока “Миная” получили предложение о "сливе" матча против киевского “Динамо”. Об этом сообщает Роман Бебех.
Разговор с футболистами состоялся до матча. Предложение было "реализовать комфортную уверенность", игрокам предлагали пять тысяч долларов. Правда, они отказались.
“Пока не буду раскрывать фигуранта, делавшего это предложение, но этот человек уже попадал в похожие истории. Он не работник ни одного клуба. По спортивному законодательству его невозможно привлечь, но есть закон Павелка”, - написал Бебех в своем телеграмм-канале.
"Минай" обратился с письмом в Дом футбола с просьбой разобраться в данной ситуации.
Закарпатцы играли против "Динамо" 17 апреля. Киевляне победили в том матче со счетом 3:1.
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