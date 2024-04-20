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Александрия – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Завтра болельщиков украинского футбола ожидает интригующее противостояние двенадцатой и девятой команд нынешнего сезона УПЛ. Подопечные Ротаня последний раз побеждали еще 15 марта, поэтому будут пытаться наконец-то прервать эту неудачную серию. Коллектив из Черкасс в понедельник набрал долгожданные три очка в домашнем матче с "Вересом". Игра первого круга завершилась без голов.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Александрия" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 21 апреля 2024 года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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