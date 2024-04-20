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Александрия – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
Завтра болельщиков украинского футбола ожидает интригующее противостояние двенадцатой и девятой команд нынешнего сезона УПЛ. Подопечные Ротаня последний раз побеждали еще 15 марта, поэтому будут пытаться наконец-то прервать эту неудачную серию. Коллектив из Черкасс в понедельник набрал долгожданные три очка в домашнем матче с "Вересом". Игра первого круга завершилась без голов.
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Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Александрия" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 21 апреля 2024 года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
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