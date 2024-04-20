Возобновление матча в Одессе задержалось из-за воздушной тревоги

В 25-м туре украинского первенства "Черноморец" дома принимает "Кривбасс". Подопечные Романа Григорчука под занавес первого тайма вышли вперед. Брагару забил на 44-й минуте.

Футболисты ушли на перерыв и через считанные минуты началась воздушная тревога, а в 16:35 и 16:38 раздались взрывы. Несколько ранее сигналы о вероятной опасности услышали жители Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В Одессе первый тайм прошел при равной игре. Обе команды нанесли по одному удару в створ. Хозяева чаще фолили (8-4), а гости лучше владели мячом (55%).