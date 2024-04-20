  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый мяч в сезоне. Брагару забил красивый гол в игре с Кривбассом. Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый мяч в сезоне. Брагару забил красивый гол в игре с Кривбассом. Видео

Премьер-лига

Красивые индивидуальные голы в матче УПЛ

Первый мяч в сезоне. Брагару забил красивый гол в игре с Кривбассом. Видео

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Фланговый игрок "Черноморца" Максим Брангару забил свой первый гол в сезоне, и это был первый гол в 25 туре в УПЛ.

Брагару, который летом станет игроком "Динамо", получил мяч в штрафной гостей, и точно пробил по воротам.

"Кривбасс" ответил своим голом на старте второго тайма. Изящно после паса Хомченовского пробил Максим Лунев.

По теме
yellow-arrow
Решающий вклад Бандейры. Черноморец - Кривбасс 1:2
yellow-arrow
Вернидуб верил в него еще в Заре. ВИДЕО, как Лунев забил за Кривбасс в ворота Черноморца
yellow-arrow
Ворскла – Колос: стартовые составы на матч
Черноморец (Одесса) Максим Лунев Максим Брагару
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости