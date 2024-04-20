Первый мяч в сезоне. Брагару забил красивый гол в игре с Кривбассом. Видео

Фланговый игрок "Черноморца" Максим Брангару забил свой первый гол в сезоне, и это был первый гол в 25 туре в УПЛ.

Брагару, который летом станет игроком "Динамо" , получил мяч в штрафной гостей, и точно пробил по воротам.

"Кривбасс" ответил своим голом на старте второго тайма. Изящно после паса Хомченовского пробил Максим Лунев.