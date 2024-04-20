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Первый мяч в сезоне. Брагару забил красивый гол в игре с Кривбассом. Видео
Красивые индивидуальные голы в матче УПЛ
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Фланговый игрок "Черноморца" Максим Брангару забил свой первый гол в сезоне, и это был первый гол в 25 туре в УПЛ.
Брагару,
"Кривбасс" ответил своим голом на старте второго тайма. Изящно после паса Хомченовского пробил Максим Лунев.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Сапожников
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