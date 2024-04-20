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Ворскла – Колос: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Главные неудачники последних четырех туров сыграют между собой

Ворскла – Колос: стартовые составы на матч

Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий

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В Полтаве финалист Кубка Украины будет принимать гостей из Киевской области. Стало известно, кто начнет игру в основе команд.

  • Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Павлюк, Ковталюк, Якубу, Нестеренко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко.
  • Запасные хозяев: Бацула, Галас, Глущенко, Домолега, Ермолов, Коджови, Рамирес, Островский, Толи.
  • Стартовый состав "Колоса": Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Милько, Демченко, Ориховский, Топалов, Ильин, Безбородько.
  • Запасные гостей: Велетень, Гончаренко, Горох, Дорош, Кукош, Мисак, Паулаускас, Салабай.

Отметим, что в последних четырех турах команды набрали всего по одному пункту. Даже аутсайдеры выступали лучше в этом промежутке. "Ворскла" занимает 7-е место (30 баллов), а "Колос" — 11-й (25).

Старт встречи в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию.

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Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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