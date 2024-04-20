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Верес - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
В последних пяти матчах "Днепр-1" одержал всего лишь одну победу. Подопечные Максимова явно не блещут результатами в весенней части сезона, а учитывая их календарь в концовке сезона, команде следует неплохо поднапрячься, чтобы сохранить за собой хотя бы четвёртую строчку по итогам сезона, не говоря уже о гонке за бронзу.
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"Верес", в то же время, продолжает бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Ровненский коллектив неплохо прибавил по игре, но "красно-чёрные" всё ещё находятся в крайне опасном положении, находясь всего лишь в четырёх очках от последнего места.
Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Днепр-1" состоится в воскресенье, 21-го апреля 2024-го года, в 13:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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