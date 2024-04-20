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Вернидуб верил в него еще в Заре. ВИДЕО, как Лунев забил за Кривбасс в ворота Черноморца

Премьер-лига

1:1

Вернидуб верил в него еще в Заре. ВИДЕО, как Лунев забил за Кривбасс в ворота Черноморца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Одессе продолжается матч 25-го тура чемпионата Украины. Встречаются "Черноморец" и "Кривбасс".

Одесситы вышли вперед усилиями Брагару, но "Кривбасс" вернулся в игру аккуратно после перерыва. Забил тонким ударом Максим Лунев, который под руководством Юрия Вернидуба играл также в "Заре". Еще тогда тренер верил в этого футболиста.

Отметим, что "Кривбасс" борется в турнирной таблице за позиции лидеров, тогда как "Черноморец" – середняк чемпионата.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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