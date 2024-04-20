Фамилия – звучная. Как Бандейра дебютным голом за Кривбасс принес команде победу над Черноморцем

В Одессе закончился матч 25-го тура УПЛ между местным "Черноморцем" и "Кривбассом". Победу одержали криворожане со счетом 2:1.

Хотя все начиналось для команды Вернидуба не очень хорошо. Они пропустили от Брагару. Но дальше включили характер, выровняли положение (усилиями Лунева) и в конце концов добыли преимущество, которое сохранили до финального свистка.

Победный гол оформил португалец Бандейра. Это его первый гол за "Кривбасс".

Благодаря этой победе команда Юрия Вернидуба набрала 51 очко, догнав "Динамо", у которого, впрочем, еще две игры в запасе.