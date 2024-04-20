  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фамилия – звучная. Как Бандейра дебютным голом за Кривбасс принес команде победу над Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фамилия – звучная. Как Бандейра дебютным голом за Кривбасс принес команде победу над Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено

Волевой успех

Фамилия – звучная. Как Бандейра дебютным голом за Кривбасс принес команде победу над Черноморцем

fckryvbas.com

Новина українською

В Одессе закончился матч 25-го тура УПЛ между местным "Черноморцем" и "Кривбассом". Победу одержали криворожане со счетом 2:1.

Хотя все начиналось для команды Вернидуба не очень хорошо. Они пропустили от Брагару. Но дальше включили характер, выровняли положение (усилиями Лунева) и в конце концов добыли преимущество, которое сохранили до финального свистка.

Победный гол оформил португалец Бандейра. Это его первый гол за "Кривбасс".

Благодаря этой победе команда Юрия Вернидуба набрала 51 очко, догнав "Динамо", у которого, впрочем, еще две игры в запасе.

По теме
yellow-arrow
Камбек в Одессе. Черноморец – Кривбасс 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Верес - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Решающий вклад Бандейры. Черноморец - Кривбасс 1:2
Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
20.04.2024 в 17:57
Интересно у вас редактор есть ? Постоянно ошибки ! (Не грамматические)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Черноморчик (Одесса )
20.04.2024 в 17:57
Интересно у вас редактор есть ? Постоянно ошибки ! (Не грамматические)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости