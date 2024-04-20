УПЛ. Ворскла - Колос 0:2. Вишняк может выдохнуть

Большое количество физической борьбы, стыков и беговой работы. А что еще можно было ожидать от битвы середняков, которые не любят действовать первым номером? К тому же обе команды перед этой игрой имели безвыигрышные серии. Тем более, ожидать много забитых мячей, когда играет "Колос" - было бы очень наивным решением.

Этому характеру игры также способствовал дождь в Полтаве. Впрочем, назвать этот матч "сухим" язык не повернется - моменты с определенной периодичностью возникали у ворот обоих коллективов. Однако, наши стражи ворот в лице Фесюна и Исенко показывали себя надежно и нивелировали угрозу, которая поступала от их соперника.

Все же инициативой по праву хозяина матча больше владели подопечные Сергея Долганского. Полтавчане пытались комбинировать и действовать позиционно. Убийственная возможность была у Нестеренко. Атакующий полузащитник "зеленых" прорвался по флангу, однако не стал простреливать в центр, а решил пробить с острого угла. Также достаточно опасно пробивали Ковталюк и Сиссоко.

Ярослав Вишняк был очень недоволен действиями своих подопечных. Ковалевцы действовали слишком пресно и безыдейно. А наставник гостей прекрасно понимал, что будет в случае отрицательного результата в этом поединке. В перерыве нужно было что-то менять. И надо отдать должное, ковалевцы вышли более заряженными на вторую половину встречи. И на фоне этого озарения гости даже сумели размочить счет.

Гол пришел буквально из ниоткуда. Безбородько получил передачу из глубины и как таран протащил мяч, и мощным ударом из-под защитника "Ворсклы" из-за пределов штрафной площадки прошил голкипера. К Исенко в этом эпизоде не может быть претензий - мяч лег идеально на ногу нападающему "Колоса".

Это взятие ворот было призвано оживить игру. И в определенном смысле так и произошло. Подопечные Вишняка начали действовать заметно смелее, а футболисты Долганского шли в атаку большими силами.

Погода, откровенно, способствовала стороне, которая защищалась. "Ворскле" было трудно создавать моменты впереди. Доходить до последней трети ковалевской команды удавалось, однако до конструктива не доходило. Ковалевцы очень грамотно защищались и вытесняли своего соперника, доказывая статус лучшей обороны чемпионата.

Как полтавчане не старались, но поразить ворота "Колоса" так и не сумели. В итоге свой второй мяч провели гости, наказав хозяев на контратаке. Голом отметился вышедший на замену Велетень. Классно выдержал паузу Салабай и выкатил на партнера.

Чувствовалось, что сегодня футболисты ковалевской команды бились за своего тренера. Игроки "Колоса" страдали, терпели и дождались своих шансов, которые успешно реализовали. Имеем первую победу ковалевцев за семь матчей. Ну а "Ворскла", кажется, уже мыслями в финале национального Кубка.

25-й тур УПЛ сезона 2023/24

20.04.2024. Полтава, "Ворскла"

"Ворскла" - "Колос" 0:2

Голы: Безбородько 52, Велетень 87

"Ворскла": Исенко, Пердута (к), Павлюк, Ковталюк, Якубу (Корниенко 68), Нестеренко (Глущенко 68), Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко.

Запасные: Домолега (в), Ермолов (в), Галас, Бацула, Глущенко, Корниенко, Амилькар, Толи, Рамирес, Островский.

Главный тренер: Сергей Долганский.

"Колос": Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Милько (к), Демченко, Ореховский (Велетень 82), Топалов (Дорош 90+3), Ильин, Безбородько (Салабай 75).

Запасные: Горох (в), Мысак (в), Велетень, Гончаренко, Дорош, Кукош, Паулаускас, Салабай.

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

Предупреждения: Милько 8, Челядин 56, Черноморец 57, Емец 59.

Арбитр: Блавацкий Роман.