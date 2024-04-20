Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбек в Одессе. Черноморец – Кривбасс 1:2. Обзор матча и видео голов
Хозяева не удержали преимущество в счете
Фото: ФК Кривбас
Подопечные Романа Григорчука принимали дома претендентов на бронзовые награды. "Моряки" забили гол в раздевалку, а затем начался перерыв. Он продолжался около 40 минут из-за воздушной тревоги.
На старте второго тайма Юрий Вернидуб произвел сразу две замены. На поле также появился Задерака – именно он отдал ассист, когда гости реализовали вторую результативную атаку.
Криворожский коллектив догнал "Динамо" (51 балл), но у киевлян на две встречи меньше.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в
Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 25-го тура чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс.
Одесса. Стадион "Черноморец"
Голы: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72
Популярное сейчас
- Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
- Футболистам Миная предлагали по 5 тысяч долларов за слив матча против Динамо – источник
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО