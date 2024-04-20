Камбек в Одессе. Черноморец – Кривбасс 1:2. Обзор матча и видео голов

Подопечные Романа Григорчука принимали дома претендентов на бронзовые награды. "Моряки" забили гол в раздевалку, а затем начался перерыв. Он продолжался около 40 минут из-за воздушной тревоги.

На старте второго тайма Юрий Вернидуб произвел сразу две замены. На поле также появился Задерака – именно он отдал ассист, когда гости реализовали вторую результативную атаку.

Криворожский коллектив догнал "Динамо" (51 балл), но у киевлян на две встречи меньше.

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Смотрите обзор матча 25-го тура чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Черноморец – Кривбасс 1:2

Голы: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72