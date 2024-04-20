Забег от центра поля. Безбородько забил эффектный гол в ворота Ворсклы. ВИДЕО

В Полтаве состоялся матч 25-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Колосом". Первую половину поединка команды отыграли без результативных ударов, а вот в начале второго тайма "Колос" забил.

Сделал это Денис Безбородько, воспользовавшись свободной зоной на половине поля соперника. Форвард стартовал от центральной линии и эффектно поставил точку точным ударом.

Отметим, что "Ворскла" не смогла отыграться, а в конце игры пропустила во второй раз.