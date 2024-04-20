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Забег от центра поля. Безбородько забил эффектный гол в ворота Ворсклы. ВИДЕО
Колос выигрывает
Фото - ФК Колос / автор невдіомий
В Полтаве состоялся матч 25-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Колосом". Первую половину поединка команды отыграли без результативных ударов, а вот в начале второго тайма "Колос" забил.
Сделал это Денис Безбородько, воспользовавшись свободной зоной на половине поля соперника. Форвард стартовал от центральной линии и эффектно поставил точку точным ударом.
Отметим, что "Ворскла" не смогла отыграться, а в конце игры пропустила во второй раз.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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