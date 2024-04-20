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Григорчук: У Черноморца так складывается, что почти ни одной игры не сыграли в идеальном составе

Премьер-лига
Обновлено

Наставник одесситов поделился впечатлениями после проигранного матча и ответил на возмущения журналиста

Григорчук: У Черноморца так складывается, что почти ни одной игры не сыграли в идеальном составе

Фото: Чорноморець

Новина українською

В 25-м туре УПЛ "моряки" уступили дома "Кривбассу" (1:2). Роман Григорчук в итоговой пресс-конференции отметил влияние травм и неопытности голкипера Даниила Варакуты. Один из журналистов отметил, что большинство соперников уже изучило действия команды и стоит что-нибудь придумать, ведь было всего 2 удара по воротам.

“Ничего удивительного, что изучили. Постоянно нас изучают, мы их изучаем. Конечно, постоянно что-то нужно придумывать, модернизировать. Да, мы должны быть острее и эффективнее.

Мы должны реализовать моменты, которые были и бывают. Мы теряли мяч в простых ситуациях. Команда, которая хочет выигрывать, должна действовать сильнее в атаке. Я бы не хотел кого-то критиковать. Мячи залетают там, где вратарь мог бы сыграть лучше. Так произошло в последней игре, так произошло и сегодня. Но я его первый помощник, друг, товарищ. Он молодой человек и на него много навалилось и с этим справиться ему было тяжело. И был период, когда ситуация была еще сложнее, а сейчас он постепенно выравнивает ситуацию.

У нас так складывается, что почти ни одной игры не сыграли в идеальном составе, который видели. И даже когда выпадает один футболист, мы это ощущаем. Это касается и Бойчука.

[О новичках] Они долго не играли и нам нужно было привести их в порядок. Арсич получил травму, пропустил около двух недель, Гомес сейчас травмирован. Но это было обычное дело. Они были не готовы и попали в интенсивную работу. Поэтому всегда есть риск травмы”, — заявил Роман Иосифович.

"Кривбасс" занимает третье место (51 очко), а "Черноморец" - восьмое (29).

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
Чорноморець (сайт)
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.04.2024 в 21:25
Ч О СПАСЁТ ОТСТАВКА ГРИ--ПУСТЬ СВОЮ ЛАПШУ ВЕШАЕТ ДРУГИМ ТОЛЬКО НЕ ОДЕССИТАМ
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
20.04.2024 в 21:25
Ч О СПАСЁТ ОТСТАВКА ГРИ--ПУСТЬ СВОЮ ЛАПШУ ВЕШАЕТ ДРУГИМ ТОЛЬКО НЕ ОДЕССИТАМ
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Вarcelinius
20.04.2024 в 20:50
Хм.. Я бы не сказал, шо вратарь ЧО смог бы выручить или же был виноват в обоих пропущенных голах, отнюдь. Все голы были мастерски исполнены в противоход вратарю. Похоже Григорчук стал деградировать до отмазок уровня физрука. Не получилось у ГРИ сделать из говна конфетку, как это сделал Вернидуб, не получилось, У него все виноваты, только не он. Роман меня разочаровывает однако. А с первоклассными игроками и дурак может склепать команду. У Кривбасса состав по уровню почти такой же, как и у ЧО, а вы посмотрите, где сейчас Кривбасс, а где ЧО. И Юзик здесь ни при чём. Ну разве самую малость.
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aleks68
20.04.2024 в 21:03
юзик ни при чём? придёт время и посмотрим что будет без юзика.с этим составом вернидуб уже прыгнул выше головы.3-е место потолок.
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