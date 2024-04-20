Григорчук: У Черноморца так складывается, что почти ни одной игры не сыграли в идеальном составе

В 25-м туре УПЛ "моряки" уступили дома "Кривбассу" (1:2). Роман Григорчук в итоговой пресс-конференции отметил влияние травм и неопытности голкипера Даниила Варакуты. Один из журналистов отметил, что большинство соперников уже изучило действия команды и стоит что-нибудь придумать, ведь было всего 2 удара по воротам.

“Ничего удивительного, что изучили. Постоянно нас изучают, мы их изучаем. Конечно, постоянно что-то нужно придумывать, модернизировать. Да, мы должны быть острее и эффективнее.

Мы должны реализовать моменты, которые были и бывают. Мы теряли мяч в простых ситуациях. Команда, которая хочет выигрывать, должна действовать сильнее в атаке. Я бы не хотел кого-то критиковать. Мячи залетают там, где вратарь мог бы сыграть лучше. Так произошло в последней игре, так произошло и сегодня. Но я его первый помощник, друг, товарищ. Он молодой человек и на него много навалилось и с этим справиться ему было тяжело. И был период, когда ситуация была еще сложнее, а сейчас он постепенно выравнивает ситуацию.

У нас так складывается, что почти ни одной игры не сыграли в идеальном составе, который видели. И даже когда выпадает один футболист, мы это ощущаем. Это касается и Бойчука.

[О новичках] Они долго не играли и нам нужно было привести их в порядок. Арсич получил травму, пропустил около двух недель, Гомес сейчас травмирован. Но это было обычное дело. Они были не готовы и попали в интенсивную работу. Поэтому всегда есть риск травмы”, — заявил Роман Иосифович.