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Убийственная контратака. Видео, как Колос разорвал защиту Ворсклы и укрепил свое преимущество

Премьер-лига

Велетень разобрался

Убийственная контратака. Видео, как Колос разорвал защиту Ворсклы и укрепил свое преимущество

koloskovalivka.com

Новина українською

В Полтаве закончился матч 25-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Колосом". Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу ковалевской команды. Сперва забил Денис Безбородько. Видео – здесь.

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А вот закрепить преимущество "Колос" сумел благодаря стремительной контратаке. Ковалевцы использовали выход "два в одного", результативный удар нанес Велетень.

"Колос" выиграл этот матч. Отметим, что ранее ходили слухи о том, что главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка могут уволить в случае неутешительного результата матча с "Ворсклой".

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Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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