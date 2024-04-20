Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Убийственная контратака. Видео, как Колос разорвал защиту Ворсклы и укрепил свое преимущество
Велетень разобрался
koloskovalivka.com
В Полтаве закончился матч 25-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Колосом". Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу ковалевской команды. Сперва забил Денис Безбородько. Видео – здесь.
А вот закрепить преимущество "Колос" сумел благодаря стремительной контратаке. Ковалевцы использовали выход "два в одного", результативный удар нанес Велетень.
"Колос" выиграл этот матч. Отметим, что ранее ходили слухи о том, что главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка могут уволить в случае неутешительного результата матча с "Ворсклой".
Популярное сейчас
- Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Известно, кто подсказал Лунину по центру отразить удар Бернарду Силвы
- Гендир Руха: Вокруг Карпат есть атмосфера ненависти. Гнилизна и негатив
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО