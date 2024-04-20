Убийственная контратака. Видео, как Колос разорвал защиту Ворсклы и укрепил свое преимущество

В Полтаве закончился матч 25-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Колосом". Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу ковалевской команды. Сперва забил Денис Безбородько. Видео – здесь.

А вот закрепить преимущество "Колос" сумел благодаря стремительной контратаке. Ковалевцы использовали выход "два в одного", результативный удар нанес Велетень.

"Колос" выиграл этот матч. Отметим, что ранее ходили слухи о том, что главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка могут уволить в случае неутешительного результата матча с "Ворсклой".