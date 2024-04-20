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Вернидуб: Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды. Рассчитываю, что соперники будут терять очки
Наставник Кривбасса подвел итоги выездной победы
Фото: ФК Кривбас
В 25 туре УПЛ криворожская команда завоевала волевую викторию в Одессе (2:1).
“В Одессе всегда была команда, которая играет очень неплохо, обыгрывает многих лидеров и дарит сюрпризы. Вот и «Кривбасс» в прошлом году в 1/8 Кубка Украины здесь уступил, хотя вели в счете 1:0. Сегодня наоборот: они выигрывали, но победили мы. Относительно игры мы ее контролировали. В первом тайме больше играли в удержание мяча, моментов практически не было. Не было последней передачи, острых разрезных передач, потому и не забили.
А вот "Черноморец" свой шанс использовал: выбежал в контратаку и забил в раздевалку. Я понимал, что нужны изменения, потому и сделал две перестановки в составе. С заменами угадали. Хорошо, что удалось набрать три очка. Двигаемся дальше.
Полагаю, мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды. У нас впереди пять туров. Рассчитываю также на то, что соперники где-то тоже будут терять очки. Понимал, что сегодня никак нельзя терять очки, потому что тогда могли потерять все, что заработали в течение 24 туров”, — рассказал тренер.
"Кривбасс" догнал "Динамо", но у столичной команды две игры в запасе.
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