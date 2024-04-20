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Вернидуб: Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды. Рассчитываю, что соперники будут терять очки

Премьер-лига

Наставник Кривбасса подвел итоги выездной победы

Вернидуб: Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды. Рассчитываю, что соперники будут терять очки

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В 25 туре УПЛ криворожская команда завоевала волевую викторию в Одессе (2:1).

“В Одессе всегда была команда, которая играет очень неплохо, обыгрывает многих лидеров и дарит сюрпризы. Вот и «Кривбасс» в прошлом году в 1/8 Кубка Украины здесь уступил, хотя вели в счете 1:0. Сегодня наоборот: они выигрывали, но победили мы. Относительно игры мы ее контролировали. В первом тайме больше играли в удержание мяча, моментов практически не было. Не было последней передачи, острых разрезных передач, потому и не забили.

А вот "Черноморец" свой шанс использовал: выбежал в контратаку и забил в раздевалку. Я понимал, что нужны изменения, потому и сделал две перестановки в составе. С заменами угадали. Хорошо, что удалось набрать три очка. Двигаемся дальше.

Полагаю, мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды. У нас впереди пять туров. Рассчитываю также на то, что соперники где-то тоже будут терять очки. Понимал, что сегодня никак нельзя терять очки, потому что тогда могли потерять все, что заработали в течение 24 туров”, — рассказал тренер.

"Кривбасс" догнал "Динамо", но у столичной команды две игры в запасе.

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Источник:
Офіційний сайт ФК
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
20.04.2024 в 21:13
шахтер точно еще потеряет очки. С Днепром например. Так что вперед Вернидуб! На тебя сейчас вся страна смотрит! Ты флагман украинского футбола!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
20.04.2024 в 21:13
шахтер точно еще потеряет очки. С Днепром например. Так что вперед Вернидуб! На тебя сейчас вся страна смотрит! Ты флагман украинского футбола!
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0
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жека-киев (биг виладж)
20.04.2024 в 21:10
На Шахтар не сподівайся.Вони і так на голову вище. А там де є сумніви, то або незаявленого гравця по домовленості суперники випустять, то судя супернику карток насипе.
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Вarcelinius
20.04.2024 в 21:05
Речь сейчас может идти только об удержании Кривбассом призового третьего места, не более. В игре с Перднью всё и решится.
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DMiT75 (Донецк)
20.04.2024 в 20:52
"Рассчитать" всего невозможно. Как и то, что Кривбасс "тоже где-то будет терять очки."
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