Юрий Вернидуб: Поведя в счете, мы не садились назад, а играли в футбол

После матча 25-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" – "Кривбасс" главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции.

– Что касается игры с "Черноморцем" скажу: Одесса – такой город, команда которого всегда играет очень неплохо и на своем поле многих наших лидеров обыгрывала, – начал общение с представителями СМИ наставник "Кривбасса". – Она всегда делает какой-то такой сюрприз, что не знаешь, что и делать. Так, как было в прошлом году в нашей встрече с "Черноморцем" в 1/8 финала Кубка Украины. Мы 1:0 выигрывали, но уступили 1:2. Сегодняшняя встреча сложилась немного по-другому: соперник выигрывал 1:0, но мы 2:1 победили. Что касается непосредственно игры, то скажу так. По моему мнению, в первом тайме наша команда ее ход контролировала, неплохо выглядела. Единственное, что мы больше играли в удержании мяча, а чужих ворот не видели. До перерыва у нас практически не было моментов, и мы ничего не могли поделать. Последней передачи не было, не было острого паса вразрез. Поэтому, пожалуй, мы и не забили. А "Черноморец" воспользовался нашей ошибкой, неплохо выйдя в контратаку и забил мяч "в раздевалку". Я понимал, что нужно что-то менять, что мы и сделали. Провели после перерыва две замены, выпустив футболистов для улучшения игры – и, как оказалось, с ними угадали. Выйдя на второй тайм, когда еще не завершилась вторая его минута, как сравняли счет. Провели неплохую атаку, во время которой капитан команды Дима Хомченовский отдал вразрез, а Максим Лунев хорошо вошел с мячом в штрафную "Черноморца" и умело забил. Сравняв счет, мы не остановились, понимая, что и так потеряли четыре очка в двух предыдущих матчах, сыграв вничью. Поэтому нужно было набирать "по полной". За то, что мы так старались и больше атаковали нас, наверное, Бог наградил моментом со штрафным, после которого мы сначала не забили, но потом, после второй подачи с правого фланга от Макса Задираки, очень хороший мяч провел Бандейра. Счет стал 2:1 в нашу пользу, однако мы не останавливались, не "садились" назад, а играли в футбол. А вот каких-то моментов у наших ворот я не помню. Единственный удар по нашим воротам был в самой концовке матча, когда игрок "Черноморца" пробивал в падении через себя, но мяч едва доскакал до нашего вратаря. Так что результат считаю закономерным. Мы набрали три пункта и двигаемся дальше.

- Не могли сказаться каким-то образом на психологическом состоянии вашей команды результаты двух предыдущих матчей?

– Это не психологическое. Вот смотрите: игра с "Ворсклой" дома – полностью "наш" матч. Столько моментов, сколько их было в этом поединке, у нас раньше не было. Но мы не смогли забить победный мяч. Мы вели в счете 1:0, однако затем пропустили контратаку, потеряв мяч в центре поля. А второй тайм мы полностью играли на половине поля "Ворсклы", но попадали то в штангу, то в перекладину, не попадали в пустые ворота… Такое бывает. Что касается другого матча, с "Рухом", то эта команда играет в такой же футбол, как и "Черноморец" – применяет "высокий" прессинг. Львовянам мы тоже забили неплохой мяч, а затем за пятнадцать минут до конца игры пропустили, также сыграв 1:1. Хотя по игре с "Рухом" скажу, что много моментов не было – как у нас, так и у соперника. Было много борьбы, много того же "высокого" прессинга в третьей и четвертой зонах. И я хорошо понимаю ребят, на которых лежит очень большое бремя. Они понимают, что нужно на каждый матч выходить и выигрывать. Ведь могу сказать, что мы все еще продолжаем борьбу за самые высокие награды. У нас до завершения чемпионата осталось сыграть еще пять поединков, а "Шахтеру" и "Динамо" – по семь. Поэтому все еще впереди. Я рассчитываю, что горняки и динамовцы в играх с другими командами тоже будут терять очки. Понимаю, что дальше нельзя играть вничью или проигрывать, ведь все то, что мы заработали на протяжении двадцати четырех туров, можно растерять. Но слава Богу, что сегодня в Одессе у нас все получилось и мы взяли три балла.

– Почему сегодня не играли Принс Аду и Юрий Вакулко, которых не было даже в заявке на матч?

– И не только их. Илич тоже не играл, Клищук. Есть микротравмы и они еще не готовы. Впрочем, я очень на них рассчитываю и надеюсь, что все они восстановятся к домашней игре с "Металлистом 1925". А там увидим, как покажет жизнь. Сегодня ведь тот или иной футболист здоров, а завтра все может быть по-другому. Идет концовка чемпионата, очень большие нагрузки. И я понимаю футболистов, что как раз пришло то время, когда могут появляться эти совершенно ненужные травмы.