Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая победа за семь туров. Ворскла – Колос 0:2. Обзор матча и видео голов
Коллектив из Коваливки наконец-то прервал неудачную серию
Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий
В 25-м туре "Ворскла" принимала в Полтаве гостей из Киевщины. Хозяева только однажды попали в створ. У "хлеборобов" таких попыток было ненамного больше (2), но обе оказались результативными.
Хозяева чаще владели инициативой (60%) и интенсивно создавали опасные атаки (64-30). Но это не помогло зацепиться хотя бы за ничью.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в
Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 25-го тура чемпионата Украины Ворскла – Колос.
Полтава. Стадион "Ворскла"
Голы: Безбородько, 53, Велетень, 87
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
- Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
- Ярмоленко, Буяльский и Караваев называют меня "Севилья" - Пономаренко
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн