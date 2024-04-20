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Первая победа за семь туров. Ворскла – Колос 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Коллектив из Коваливки наконец-то прервал неудачную серию

Первая победа за семь туров. Ворскла – Колос 0:2. Обзор матча и видео голов

Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий

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В 25-м туре "Ворскла" принимала в Полтаве гостей из Киевщины. Хозяева только однажды попали в створ. У "хлеборобов" таких попыток было ненамного больше (2), но обе оказались результативными.

Хозяева чаще владели инициативой (60%) и интенсивно создавали опасные атаки (64-30). Но это не помогло зацепиться хотя бы за ничью.

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Смотрите обзор матча 25-го тура чемпионата Украины Ворскла – Колос.

Полтава. Стадион "Ворскла"

Ворскла – Колос 0:2

Голы: Безбородько, 53, Велетень, 87

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Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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