Первая победа за семь туров. Ворскла – Колос 0:2. Обзор матча и видео голов

В 25-м туре "Ворскла" принимала в Полтаве гостей из Киевщины. Хозяева только однажды попали в створ. У "хлеборобов" таких попыток было ненамного больше (2), но обе оказались результативными.

Хозяева чаще владели инициативой (60%) и интенсивно создавали опасные атаки (64-30). Но это не помогло зацепиться хотя бы за ничью.

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Смотрите обзор матча 25-го тура чемпионата Украины Ворскла – Колос.

Полтава. Стадион "Ворскла"

Ворскла – Колос 0:2

Голы: Безбородько, 53, Велетень, 87