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Динамо - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Завтра, в Киеве подопечные Александра Шовковского будут принимать команду Сергея Шищенко. Поединок пройдет на домашней арене столичного коллектива - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Обе команды на хорошем ходу и одержали победы в двух предыдущих матчах. "Волки" наконец вышли из своего кризиса и идут на 6-й позиции в турнирной таблице.

В свою очередь динамовцы не проигрывали в чемпионате с начала ноября и отстают от первого "Шахтера" на 4 очка.

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Динамо" - "Полесье" состоится в среду, 21-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Динамо - Полесье
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол>>>

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Источник:
UA-Football
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