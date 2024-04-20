Динамо - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Завтра, в Киеве подопечные Александра Шовковского будут принимать команду Сергея Шищенко. Поединок пройдет на домашней арене столичного коллектива - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Обе команды на хорошем ходу и одержали победы в двух предыдущих матчах. "Волки" наконец вышли из своего кризиса и идут на 6-й позиции в турнирной таблице.

В свою очередь динамовцы не проигрывали в чемпионате с начала ноября и отстают от первого "Шахтера" на 4 очка.

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Динамо" - "Полесье" состоится в среду, 21-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Динамо - Полесье Смотреть трансляцию