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Жажда лидерства. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:2
Волевая победа команды Вернидуба
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В 25-м туре УПЛ состоялся интересный матч двух амбициозных и самодостаточных команд. Да, "Черноморец" и "Кривбасс" в таблице решают разные задачи, но обоим комнадам сегодня очень хотелось победить. И это удалось криворожанам – в волевом стиле.
Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Его работы – ниже в фотогалерее.
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