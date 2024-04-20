Жажда лидерства. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Кривбасс 1:2

В 25-м туре УПЛ состоялся интересный матч двух амбициозных и самодостаточных команд. Да, "Черноморец" и "Кривбасс" в таблице решают разные задачи, но обоим комнадам сегодня очень хотелось победить. И это удалось криворожанам – в волевом стиле.

Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Его работы – ниже в фотогалерее.

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