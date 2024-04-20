Роман Григорчук: В атаке мы должны быть гораздо более острыми и эффективными

По завершении матча 25-го тура УПЛ "Черноморец" - "Кривбасс", в котором победили гости (2:1), главный тренер "моряков" Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- Создается такое впечатление, что большинство соперников очень хорошо изучили вашу команду…

– Ничего удивительного в том, что изучили. Нас постоянно изучают. Соперник – нас, мы – соперника. Понятно, что нужно постоянно что-то придумывать, что-то модернизировать. Но я не вижу в этом сегодня причины разговора.

- Два удара в створ ворот – маловато…

– Вы имеете в виду наши действия в атаке? Да, конечно, в атаке нужно больше. Даже то, что мы создали, воплощать в забитые мячи – и была бы гораздо лучше ситуация. А так я абсолютно согласен: в атаке мы должны быть гораздо острее и эффективнее.

- Что сейчас вас, как тренера, больше всего беспокоит? Как в плане игры, так и готовности футболистов…

- Вот мы как раз говорили на тему самой атаки. Конечно, мы должны в концовке атаки реализовывать моменты, которые бывают. Я скажу, что сегодня это было большим минусом, когда мы теряли много мячей в простых ситуациях – в частности, допускали ошибки при его обработке. Было много таких потерь. И все же я буду только продолжать ту тему, что команда, которая хочет выигрывать, должна действовать в атаке сильнее, чем действуем мы.

– Не показалось ли вам, что в весенней части чемпионата Владимир Салюк выглядит не так, как в осенней? То есть со знаком "минус".

– Я не хотел бы критиковать кого-то. К сожалению, так случается, что мячи залетают там, где он мог бы сыграть лучше и этого бы не случалось. Как это было в предпоследней игре и сегодня. Но опять же: я его первый помощник, друг и товарищ. Я понимаю, что Салюк – молодой человек, и на него очень много навалилось, и с этим бременем справиться непросто. И мы это чувствовали. Скажу, что у него был период, когда эта ситуация была еще сложнее. А сейчас, как мне кажется, Владимир немного ее выравнивает.

– Последние два матча не смог играть Богдан Бойчук, креативности которого не хватало сегодня в атаке "Черноморца"…

– У нас, к сожалению, так случается, что мы почти ни одного матча в весенней части чемпионата не сыграли одним составом. Тем, что мы видели в идеале. Так что когда у нас выпадает любой футболист (даже один) мы это чувствуем. Это сейчас касается и Бойчука. Что касается его травмы, то не могу точно сказать вам, когда он вернется в строй. В ближайшее время он начнет тренироваться, а вот сможет ли быть готовым к следующей игре, не знаю. К тому же после сегодняшнего матча будет пропускать из-за дисквалификации следующую игру Васильев. Так что изменения в составе снова будут.

– Сегодня как-то невнятно выглядел аргентинец Фабрисио Альваренга. У него, надо полагать, еще происходит психологическая адаптация?

– Нет. У него происходит не психологическая, а скорее тактическая адаптация. Ему в этом компоненте нужно еще постараться.

- Можете прояснить ситуацию в отношении португальца Жозе Гомеса и боснийца Владимира Арсича, о которых болельщики думают: удастся ли их увидеть до завершения чемпионата или нет?

– У обоих примерно одинаковая ситуация. Они долгое время не играли, поэтому приехав в "Черноморец", нам пришлось приводить их в порядок – чтобы физически были хорошо готовы. Арсич где-то дней десять назад получил травму и пропустил две недели, а Гомес сейчас имеет повреждения. Но для нас это совсем не удивительно, ведь люди неподготовленные должны постепенно проводить тренировочный процесс, а игры – тем более. Когда такие футболисты попадают в интенсивную работу, это всегда связано с риском получения травмы.