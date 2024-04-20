Бурбас: Знакомый Милевского предлагал Скибе и Немчанинову слить матч с Динамо

Игорь Бурбас сообщил, что двум футболистам "Миная" предложили по 5 тысяч долларов, чтобы столичный клуб без проблем одержал победу.

Евгений Скиба и Дмитрий Немчанинов написали заявления в комитет по этике и честной игре УАФ. Человек, пытавшийся их подкупить, представился, как "Сережа, ведущий стримы с Милей". Сначала этот знакомый Артема вроде бы хотел пригласить спортсменов на эфир в твич. И в ходе разговора поступило подобное предложение.

Игроки отказались, хотя собеседник убеждал, что уже обо всем договорено. Евгений и Дмитрий рассказали о ситуации руководству и было принято решение написать соответствующие заявления.