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Бурбас: Знакомый Милевского предлагал Скибе и Немчанинову слить матч с Динамо
Инфоповод, который очертил Роман Бебех, набирает интересные обороты
Офіційний сайт Миная/Автор невідомий
Игорь Бурбас сообщил, что двум футболистам "Миная" предложили по 5 тысяч долларов, чтобы столичный клуб без проблем одержал победу.
Евгений Скиба и Дмитрий Немчанинов написали заявления в комитет по этике и честной игре УАФ. Человек, пытавшийся их подкупить, представился, как "Сережа, ведущий стримы с Милей". Сначала этот знакомый Артема вроде бы хотел пригласить спортсменов на эфир в твич. И в ходе разговора поступило подобное предложение.
Игроки отказались, хотя собеседник убеждал, что уже обо всем договорено. Евгений и Дмитрий рассказали о ситуации руководству и было принято решение написать соответствующие заявления.
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