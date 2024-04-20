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Бурбас: Знакомый Милевского предлагал Скибе и Немчанинову слить матч с Динамо

Премьер-лига

Инфоповод, который очертил Роман Бебех, набирает интересные обороты

Бурбас: Знакомый Милевского предлагал Скибе и Немчанинову слить матч с Динамо

Офіційний сайт Миная/Автор невідомий

Новина українською

Игорь Бурбас сообщил, что двум футболистам "Миная" предложили по 5 тысяч долларов, чтобы столичный клуб без проблем одержал победу.

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Евгений Скиба и Дмитрий Немчанинов написали заявления в комитет по этике и честной игре УАФ. Человек, пытавшийся их подкупить, представился, как "Сережа, ведущий стримы с Милей". Сначала этот знакомый Артема вроде бы хотел пригласить спортсменов на эфир в твич. И в ходе разговора поступило подобное предложение.

Игроки отказались, хотя собеседник убеждал, что уже обо всем договорено. Евгений и Дмитрий рассказали о ситуации руководству и было принято решение написать соответствующие заявления.

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Динамо (Киев) ФК Минай Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.04.2024 в 23:02
Скоро матч головних претендентів... І як "в кращі роки" починається "кротяча возня"
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
20.04.2024 в 23:02
Скоро матч головних претендентів... І як "в кращі роки" починається "кротяча возня"
Ответить
0
0

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