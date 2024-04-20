Милько провел 200-й матч в чемпионате Украины. Но у одноклубника больше

37-летний полузащитник дебютировал в 2002-м во Второй лиге, где выступало "Динамо-3". В элите он впервые вышел на поле в 2007 году. Закрепиться в столице ему не удалось.

Затем у него были неплохие отрезки в "Харькове" (2008/09) и "Заре" (2009-2012). Но настоящий футбольный дом Вадим нашел в Ковалевке, которую он представляет с 2017 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Капитан "хлеборобов" помог клубу пробиться в УПЛ в 2019-м и закрепиться среди сильнейших. Впрочем, Андрей Богданов может похвастаться еще большим результатом. На его счету 264 встречи в высшем дивизионе.