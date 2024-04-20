Вишняк – об увольнении: Есть журналисты, которые пишут о футболе. А есть люди, которые занимаются неблагодарными делами

В 25-м туре Ковалевка одержала долгожданную победу в Полтаве над "Ворсклой" (2:0). Предыдущая победа была еще в феврале. Тренер "хлеборобов" рассказал о матче и давлении из-за негативных результатов.

“Игра складывалась непросто. У нас были кадровые проблемы после игры в Житомире. Где-то чувствовалась неудачная серия, нервозность. В первом тайме не могли выйти в атаку, нормально обороняться. Во втором тайме действовали увереннее. [О возможном увольнении] Есть журналисты, пишущие о футболе. А есть люди, занимающиеся неблагодарными делами. По-человечески неприятно, когда кто-то говорит, что в раздевалке было так, было этак. Конечно, есть разные разговоры. Возможно, болельщикам это интересно. Спросите тех людей, кто это распространяет. На меня это не давит.

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У "Ворсклы" есть высокая линия обороны и не всегда прорыв из глубины они могут контролировать. Где-то акцентировали внимание на том, что есть молодые защитники, где-то потеря позиций и обязательно нужно открываться и напрягать их. Вот такой момент сработал и мы забили”, — рассказал Ярослав Вишняк на пресс-конференции.

"Колос" поднялся на 10-ю строчку (28 очков) и оторвался от зоны переходных матчей на 8 пунктов.