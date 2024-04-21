Долганский: Это не первая игра, когда есть моменты, но не можем их реализовать. Нет агрессии при завершении атак

В 25-м туре "Ворскла" дома уступила "Колосу" (0:2). Тренер хозяев Сергей Долганский отметил везение соперника и проблему своих подопечных в реализации моментов.

“Это сложно анализировать. Команда соперника мало что создала и забила 2 гола. Сделала 2 длинные передачи, закончившиеся взятием наших ворот. Можно больше анализировать нашу игру в атаке – что удалось, что не удалось.

Человек должен отвечать за свои действия на поле. Потому что это ответственность перед своей командой. Мне интересно, как наша команда отреагирует на следующую игру. Это будет показатель их отношения.

У Степанюка травма. Надеемся, что на следующую игру он будет.

Мы настраивались на эту игру очень серьезно. Это не первая игра, когда есть моменты, но мы не можем их реализовать. Нет агрессии при завершении атак. Человек должен брать ответственность за момент. "Я пришел в штрафную, чтобы забить гол". Пока у нас этого не выходит.

Мы сами проиграли эту игру”, – резюмировал наставник.