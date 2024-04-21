Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

К предстоящему матчу команды подходят, решая разные турнирные задачи. "Верес" отчаянно борется за выживание, "Днепр-1" стремится снова закончить сезон в тройке лидеров УПЛ. Впрочем, всё ли так однозначно с фаворитом встречи, даже несмотря на такой существенный отрыв в турнирной таблице?

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В поединке первого круга победу одержала днепровская команда со счетом 2:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

21 апреля 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 13:00 "СК Днепр-1"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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