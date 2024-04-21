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Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ двенадцатая команда будет принимать девятую. В случае победы "Александрия" сможет на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к коллективу из Черкасс. Однако последний раз подопечные Ротаня побеждали еще в середине марта. Смогут ли хозяева прервать неудачную серию?

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В поединке первого круга команды сыграли вничью 0:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур
21 апреля 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 15:30 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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