Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 25-го тура УПЛ двенадцатая команда будет принимать девятую. В случае победы "Александрия" сможет на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к коллективу из Черкасс. Однако последний раз подопечные Ротаня побеждали еще в середине марта. Смогут ли хозяева прервать неудачную серию?

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В поединке первого круга команды сыграли вничью 0:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

21 апреля 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 15:30 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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