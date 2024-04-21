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Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
В матче 25-го тура УПЛ двенадцатая команда будет принимать девятую. В случае победы "Александрия" сможет на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к коллективу из Черкасс. Однако последний раз подопечные Ротаня побеждали еще в середине марта. Смогут ли хозяева прервать неудачную серию?
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В поединке первого круга команды сыграли вничью 0:0.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур
21 апреля 2024. Александрия, "Ника"
"Александрия" 15:30 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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