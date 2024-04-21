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"Это соперник, который и сам играет, и дает играть другим": Лукас Тейлор – о Динамо
Начал свою карьеру в УПЛ с гола в ворота Динамо. Сегодня собирается это повторить
polissyafc.com
Защитник "Полесья" Лукас Тейлор рассказал о своем отношении к сегодняшнему сопернику и гене победителя.
Дело в том, что свою карьеру в Украине я начал именно с гола в ворота "Динамо". Поэтому можно сказать, что это дало такой положительный толчок. Мне нравится играть против этой команды. Это соперник, который и сам играет, и дает играть другим. Поэтому, почему бы нам не повторить тот результат?
Тем временем в команде продолжается масштабная работа, за которую ответственен Дарио Друди: создать в "Полесье" ген чемпиона.
У меня уже была беседа с Дарио. Он изложил свои взгляды и попросил меня принять участие в том, чтобы мы совместно - я как один из капитанов - сделали максимум для того, чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества на поле. Также, конечно, речь идет и о гене победителей. Я абсолютно с этим согласен. И хотя этот сезон еще не завершен, однако мы должны смотреть в будущее и должны совместно работать над тем, чтобы этот ген доминировал.
Напомним, сегодня в 18:00 "Полесье" сыграет с "Динамо Киев". Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.
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