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"Для того чтобы построить бизнес-модель, надо двигаться постепенно". Президент Металлиста 1925 – о бюджете команды
У нас нет модели а-ля Реал Мадрид ©
Фото: ФК Металіст 1925
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о том, какой бюджет будет у команды в следующем сезоне.
Насколько я слышал, со следующего сезона бюджет может быть в районе 10 миллионов. Готовы ли вы говорить, каким будет бюджет клуба в следующем сезоне?
Есть смешной такой мем в тик-токе: "Бабки - не вопрос". Нет, мы не рассуждаем такими категориями.
Я уже говорил на каком-то интервью, что у нас нет модели а-ля "Реал Мадрид", когда мы понимаем, что можем привлечь деньги под то, чтобы купить лучших игроков, построить сразу академию "Руха" и тому подобное. Потому что все это как раз не о бизнесе.
Для того чтобы построить бизнес-модель, надо двигаться постепенно. На сегодня есть очень много задач перво уровневых, которые нам надо решить для того, чтобы понять окончательный бюджет и цифры.
На сегодняшний день также очень большой кейс с тем, что к нам пришел новый тренер. Команда и тренер должны сыграться, должны понять друг друга, и должен состояться метч. После того как этот метч состоится, тренер скажет: "Ребята, мы готовы".
Сейчас Скрипник говорит, что абсолютно всего ему достаточно для того, чтобы идти по пути, который мы себе наметили. То, что бюджет будет усиливаться - это точно. Насколько и в каком формате - пока не могу сказать, потому что он не сформирован.
Напомним, "Металлист 1925" занимает предпоследнее место в чемпионате Украины. Следующий матч харьковской команды пройдет 22 апреля против "Оболони".
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