  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Для того чтобы построить бизнес-модель, надо двигаться постепенно". Президент Металлиста 1925 – о бюджете команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Для того чтобы построить бизнес-модель, надо двигаться постепенно". Президент Металлиста 1925 – о бюджете команды

Премьер-лига

У нас нет модели а-ля Реал Мадрид ©

"Для того чтобы построить бизнес-модель, надо двигаться постепенно". Президент Металлиста 1925 – о бюджете команды

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о том, какой бюджет будет у команды в следующем сезоне.

Насколько я слышал, со следующего сезона бюджет может быть в районе 10 миллионов. Готовы ли вы говорить, каким будет бюджет клуба в следующем сезоне?

Есть смешной такой мем в тик-токе: "Бабки - не вопрос". Нет, мы не рассуждаем такими категориями.

Я уже говорил на каком-то интервью, что у нас нет модели а-ля "Реал Мадрид", когда мы понимаем, что можем привлечь деньги под то, чтобы купить лучших игроков, построить сразу академию "Руха" и тому подобное. Потому что все это как раз не о бизнесе.

Для того чтобы построить бизнес-модель, надо двигаться постепенно. На сегодня есть очень много задач перво уровневых, которые нам надо решить для того, чтобы понять окончательный бюджет и цифры.

На сегодняшний день также очень большой кейс с тем, что к нам пришел новый тренер. Команда и тренер должны сыграться, должны понять друг друга, и должен состояться метч. После того как этот метч состоится, тренер скажет: "Ребята, мы готовы".

Сейчас Скрипник говорит, что абсолютно всего ему достаточно для того, чтобы идти по пути, который мы себе наметили. То, что бюджет будет усиливаться - это точно. Насколько и в каком формате - пока не могу сказать, потому что он не сформирован.

Напомним, "Металлист 1925" занимает предпоследнее место в чемпионате Украины. Следующий матч харьковской команды пройдет 22 апреля против "Оболони".

По теме
yellow-arrow
Олег Федор: Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам
yellow-arrow
"Минай играл честно, кроме Немчанинова": друг Милевского опроверг причастность к слухам о договорном матче
yellow-arrow
"Это соперник, который и сам играет, и дает играть другим": Лукас Тейлор – о Динамо
Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости