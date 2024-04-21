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"Минай играл честно, кроме Немчанинова": друг Милевского опроверг причастность к слухам о договорном матче

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"Минай играл честно, кроме Немчанинова": друг Милевского опроверг причастность к слухам о договорном матче

Фото: ФК Минай

Новина українською

Друг Артема Милевского Сергей Третьяк, которого журналист Игорь Бурбас обвинил в попытке подкупа футболистов “Миная” перед матчем против “Динамо”, опроверг эту информацию.

– Сергей, звоню вам по такому поводу. Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале написал, что это вы пытались подкупить Немчанинова и Скибу, предлагая им по 5 тысяч долларов за проигрыш "Динамо". Хочу услышать вашу версию.

– Артём [Милевский] заканчивал карьеру в “Минае”. И мы решили на твичи сделать стрим с бывшим игроком "Миную" и нынешними, пригласив Немчанинова и Скибу. Они сказали, что у них тренировочный режим и Любенович их в такое время не отпустит. Я предложил встретиться на чае, Немчанинов согласился.

У нас зашел разговор о предстоящем матче “Миная” с “Динамо”. Я знал, что "Шахтер" стимулировал "Минай" в размере 100 тысяч за ничью и 150 за победу над "Динамо". Немчанинов мне подтвердил эту информацию.

Но у меня была еще инсайдерская информация (не могу разглашать источник), что некоторые игроки "Миная" намерены слить матч "Динамо". Я прямо спросил Немчанинова: “Ходят слухи, что среди вас есть крысы, которые не хотят отбирать очки и собираются проиграть “Динамо”. Это правда?”. Немчанинов сказал, что это неправда. Я говорю: "Но ты начинаешь в составе". Дмитрий ответил: “Я начинаю, потому что был в составе, когда матч прервали. Но я ничего не знаю о планируемой нечестной игре”.

Ну ладно, раз не знаешь, узнаю у Скибы. Поехал прощупать его. Он тоже подтвердил, что "Шахтер" стимулирует "Минай", но опроверг, что игроки ужгородского клуба намерены сдать матч. Тогда я ему сказал: "Я поставил фору - 1.5 Динамо". Скиба ответил: "Я сделаю все, чтобы твоя ставка не сыграла".

Мы посмеялись и разошлись. А дальше вы сами все видели. Немчанинов, который говорит, что я ему якобы предлагал пять тысяч долларов, а он отказался, чудом забивает автогол. Ну, смешно же.

Я уже дал показания в УАФ и предоставил скрины абсолютно невинных переписок с Немчаниновым и Скибой, где приглашал их на общий стрим.

– По-вашему, "Минай" отказался от премиальных "Шахтера", чтобы слить "Динамо"? Не понимаю логики.

– Нет. Я думаю, “Минай” играл честно, кроме Немчанинова. Его действия и автогол выглядели подозрительно.

– Так а какова была ваша цель поездок к Немчанинову и Скибе? Почему вы задавали им вопросы о ливне матча и говорили, что поставили на – 1.5 “Динамо”, ведь вы ехали приглашать их на стрим?

– Я акционер букмекерской конторы в Испании. У нас пошли аномальные ставки на – 1.5 “Динамо”. Я, чтобы не потерять деньги, решил прощупать – что происходит в “Минае”. Поэтому я поехал к Скибе и Немчанинову, чтобы у них спросить: будут ли они бороться? А тут еще повод хороший – приглашение на твич”, - сказал Третьяк.

Впоследствии Третьяк добавил, что это была клевета, и сделали это конкуренты. Сергей планирует баллотироваться на выборы мэра Киева в 2028 году, поэтому, по его мнению, ему пытаются испортить имидж причастностью к договорным матчам.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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