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Олег Федор: Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам
Считает, что Минай нельзя недооценивать
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мыслями о предстоящей игре с "Минаем".
"После результатов в последних двух турах "Рух" проголодался до побед. Впереди у нас матч с "Минаем" и ни в коем случае нельзя недооценивать этого соперника. Но мы готовимся в своем обычном режиме, потому что для нас важен каждый поединок.
В первом круге "Минай", не демонстрируя яркой, игры смог отобрать у нас очки. В то же время во второй части чемпионата они начали играть в интересный футбол, а также регулярно набирают очки. Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам. Следует быть очень осторожными в обороне и нейтрализовать эту угрозу. В частности, у "Миная" очень опасные контратаки и, конечно, мы обращаем на это внимание", — сказал Федор.
Напомним, матч "Руха" против "Миная" состоится в понедельник в 13:00.
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