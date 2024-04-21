Олег Федор: Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам

Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мыслями о предстоящей игре с "Минаем".

"После результатов в последних двух турах "Рух" проголодался до побед. Впереди у нас матч с "Минаем" и ни в коем случае нельзя недооценивать этого соперника. Но мы готовимся в своем обычном режиме, потому что для нас важен каждый поединок.

В первом круге "Минай", не демонстрируя яркой, игры смог отобрать у нас очки. В то же время во второй части чемпионата они начали играть в интересный футбол, а также регулярно набирают очки. Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам. Следует быть очень осторожными в обороне и нейтрализовать эту угрозу. В частности, у "Миная" очень опасные контратаки и, конечно, мы обращаем на это внимание", — сказал Федор.