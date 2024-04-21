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Динамо Киев - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо Киев – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В воскресенье киевский и житомирский коллективы очным поединком закроют второй игровой день 25-го тура чемпионата Украины. В Киеве подопечные Александра Шовковского будут принимать команду Сергея Шищенко. Первая встреча этих команд в этом сезоне завершилась триумфом "волков" – "Полесье" в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева обыграло "бело-синих" со счетом 3:2.
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В поединке первого круга победу одержала житомирская команда со счетом 3:2.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур
21 апреля 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"
"Динамо" Киев 18:00 "Полесье"
Видеотрансляция – 2+2, Football Hub
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