Динамо Киев - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В воскресенье киевский и житомирский коллективы очным поединком закроют второй игровой день 25-го тура чемпионата Украины. В Киеве подопечные Александра Шовковского будут принимать команду Сергея Шищенко. Первая встреча этих команд в этом сезоне завершилась триумфом "волков" – "Полесье" в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева обыграло "бело-синих" со счетом 3:2.

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В поединке первого круга победу одержала житомирская команда со счетом 3:2.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур

21 апреля 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Динамо" Киев 18:00 "Полесье"

Видеотрансляция – 2+2, Football Hub

Текстовая трансляция – UA-Футбол