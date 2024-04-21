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Экс-тренер Черноморца: У Брагару не слишком хорошо развит навык индивидуального отбора мяча
Но у него больший акцент на атаку
instagram.com/bragarchik_45
Бывший игрок и тренер "Черноморца" Леонид Гайдаржи сделал свой прогноз на счет будущего вингера "моряков" Максима Брагару в составе "Диннамо".
" – Брагару впишется в схему игры Александра Шовковского?
– Думаю, уровень футбольного интеллекта позволит ему пристроиться и адаптироваться к любому стилю руководства.
– Брагару справится с высоким уровнем конкуренции в "Динамо"?
– Максим не боится конкуренции. Это очень одержимый молодой человек с твердым характером и силой духа.
Если он допустил ошибку, то не отчаивается и не рвет на себе волосы. Он сразу же забывает об этом и двигается вперед. Его не интересует, что было. Его интересует, что сейчас и будет в будущем. Для него не проблема конкурировать с игроками, которые сегодня есть у "Динамо".
– Какова оптимальная позиция для Брагару?
– На детско-юношеском уровне Брагару играл на позиции либо центрального атакующего, либо крайнего полузащитника.
Возможно, у Романа Григорчука было свое видение игры, и он хотел, чтобы фланговые защитники активно действовали в атаке. Потому он передвинул его на позицию крайнего защитника. У Брагару есть скорость, чтобы играть там, но у него, по моему мнению, не слишком хорошо развит навык индивидуального отбора мяча. Все же он больше настроен на атаку.
– На какую роль Брагару сможет рассчитывать у “Динамо”?
– Пройдет немного времени, он адаптируется и будет игроком основного состава. Это мое мнение”, - сказал Гайдаржи.
Напомним, что Брагару официально присоединится к "Динамо" летом этого года.
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