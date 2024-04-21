Экс-тренер Черноморца: У Брагару не слишком хорошо развит навык индивидуального отбора мяча

Бывший игрок и тренер "Черноморца" Леонид Гайдаржи сделал свой прогноз на счет будущего вингера "моряков" Максима Брагару в составе "Диннамо".

" – Брагару впишется в схему игры Александра Шовковского?

– Думаю, уровень футбольного интеллекта позволит ему пристроиться и адаптироваться к любому стилю руководства.

– Брагару справится с высоким уровнем конкуренции в "Динамо"?

– Максим не боится конкуренции. Это очень одержимый молодой человек с твердым характером и силой духа.

Если он допустил ошибку, то не отчаивается и не рвет на себе волосы. Он сразу же забывает об этом и двигается вперед. Его не интересует, что было. Его интересует, что сейчас и будет в будущем. Для него не проблема конкурировать с игроками, которые сегодня есть у "Динамо".