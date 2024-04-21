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Экс-тренер Черноморца: У Брагару не слишком хорошо развит навык индивидуального отбора мяча

Премьер-лига

Но у него больший акцент на атаку

Экс-тренер Черноморца: У Брагару не слишком хорошо развит навык индивидуального отбора мяча

instagram.com/bragarchik_45

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Черноморца" Леонид Гайдаржи сделал свой прогноз на счет будущего вингера "моряков" Максима Брагару в составе "Диннамо".

" – Брагару впишется в схему игры Александра Шовковского?

– Думаю, уровень футбольного интеллекта позволит ему пристроиться и адаптироваться к любому стилю руководства.

– Брагару справится с высоким уровнем конкуренции в "Динамо"?

– Максим не боится конкуренции. Это очень одержимый молодой человек с твердым характером и силой духа.

Если он допустил ошибку, то не отчаивается и не рвет на себе волосы. Он сразу же забывает об этом и двигается вперед. Его не интересует, что было. Его интересует, что сейчас и будет в будущем. Для него не проблема конкурировать с игроками, которые сегодня есть у "Динамо".

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– Какова оптимальная позиция для Брагару?

– На детско-юношеском уровне Брагару играл на позиции либо центрального атакующего, либо крайнего полузащитника.

Возможно, у Романа Григорчука было свое видение игры, и он хотел, чтобы фланговые защитники активно действовали в атаке. Потому он передвинул его на позицию крайнего защитника. У Брагару есть скорость, чтобы играть там, но у него, по моему мнению, не слишком хорошо развит навык индивидуального отбора мяча. Все же он больше настроен на атаку.

– На какую роль Брагару сможет рассчитывать у “Динамо”?

– Пройдет немного времени, он адаптируется и будет игроком основного состава. Это мое мнение”, - сказал Гайдаржи.

Напомним, что Брагару официально присоединится к "Динамо" летом этого года.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Леонид Гайдаржи Максим Брагару
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.04.2024 в 11:56
это ГРИ угробил атакующего БРАГАРУ поставил в защиту--а когда он делает замены за 5-10 минут до свистка--у него явно что то с головой 13 проигрышей и продолжает вешать лапшу болельщикам Одессы --нужно избавляться от этого украинского Гвардиолы ГРИ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.04.2024 в 11:56
это ГРИ угробил атакующего БРАГАРУ поставил в защиту--а когда он делает замены за 5-10 минут до свистка--у него явно что то с головой 13 проигрышей и продолжает вешать лапшу болельщикам Одессы --нужно избавляться от этого украинского Гвардиолы ГРИ
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