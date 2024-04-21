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Бандейра: Тренер попросил продолжать играть в свой футбол, но добавить больше характера
Прокомментировал победу и свой гол
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра поделился эмоциями о выездной победе над одесским "Черноморцем", 2:1.
Рафо, мои поздравления с победой. Поделись своими эмоциями после игры.
Это была замечательная игра. Мы были эмоционально сплочены с командой. В первом тайме счет был не в нашу пользу - 0:1. Однако мы - "Кривбасс", а это команда с характером, как результат, мы одержали волевую победу.
Расскажи более подробно о первом тайме. Ведь были опасные моменты, была инициатива с нашей стороны, но все же, пропустили в собственные ворота...
Да, до перерыва "Черноморец" хорошо прессинговал. Но мы старались контролировать мяч. Но все же пропустили контратаку в концовке. В перерыве Юрий Вернидуб указал на наши ошибки и как надо настроил нас на второй тайм. И мы сделали то, чего он от нас требовал: перевернули игру и забили два гола.
На чем делал акцент главный тренер в перерыве?
Обсудили недостатки в игре. Все же в первой половине мы играли хорошо, даже несмотря на то, что пропустили. Тренер попросил продолжать играть в свой футбол, но добавить больше характера.
Ты забил дебютный гол за "Кривбасс". Какие эмоции переживал в тот момент?
Конечно, это мой первый гол в УПЛ за "Кривбасс". Это была замечательная игра для меня, тем более, я забил. Но, самое важное, что мы добыли плюс три очка, чтобы дальше продолжать бороться за самые высокие места в турнирной таблице.
Как ты считаешь, поможет ли эта победа "Кривбассу" в дальнейших матчах после двух подряд ничьих?
Да, всегда важно побеждать. Несмотря на то, что в прошлых турах потеряли четыре очка. Мы продолжали плодотворно работать в течение этой недели - и вот есть результат.
Напомним, за этот сезон Бандейра провел 6 матчей за "Кривбасс", он забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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