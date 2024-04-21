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Бени Макуана: Это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда
В первом круге УПЛ Полесье обыграло Динамо Киев со счетом 3:2. Удастся ли им повторить этот успех?
Фото: ФК Полісся
Форвард "Полесья" Бени Макуана рассказал о победе над "Динамо Киев" в первом круге УПЛ и о предстоящем поединке с киевлянами.
"Это был действительно исторический матч для клуба - и для того, чтобы заявить о себе. У меня лично было много упущенных возможностей, но сейчас это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда.
Я считаю, что победа на выезде станет хорошим результатом, однако в любом случае это будет хороший матч хороших команд. Это будет настоящее удовольствие", — сказал нападающий.
Напомним, за этот сезон Макуана провел 18 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.
Матч "Полесье" – "Динамо Киев" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.
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