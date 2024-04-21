Бени Макуана: Это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда

Форвард "Полесья" Бени Макуана рассказал о победе над "Динамо Киев" в первом круге УПЛ и о предстоящем поединке с киевлянами.

"Это был действительно исторический матч для клуба - и для того, чтобы заявить о себе. У меня лично было много упущенных возможностей, но сейчас это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда.

Я считаю, что победа на выезде станет хорошим результатом, однако в любом случае это будет хороший матч хороших команд. Это будет настоящее удовольствие", — сказал нападающий.