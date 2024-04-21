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Бени Макуана: Это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда

Премьер-лига

В первом круге УПЛ Полесье обыграло Динамо Киев со счетом 3:2. Удастся ли им повторить этот успех?

Бени Макуана: Это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Форвард "Полесья" Бени Макуана рассказал о победе над "Динамо Киев" в первом круге УПЛ и о предстоящем поединке с киевлянами.

"Это был действительно исторический матч для клуба - и для того, чтобы заявить о себе. У меня лично было много упущенных возможностей, но сейчас это будет важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда.

Я считаю, что победа на выезде станет хорошим результатом, однако в любом случае это будет хороший матч хороших команд. Это будет настоящее удовольствие", — сказал нападающий.

Напомним, за этот сезон Макуана провел 18 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Матч "Полесье" – "Динамо Киев" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Бени Макуана
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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