Верес – Днепр-1: стартовые составы на матч

В рамках 25 тура УПЛ "Верес" встретится с "Днепр-1". Главные тренеры выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Верес": 47.Когут (К) – 39.Балан, 95.Шевченко, 5.Курко, 6.Жулио Сезар, 23.Кучеренко, 29.Кучеров, 30.Шастал, 20.Его, 11.Дахновский, 89. Гайду.

Запасные: 1.Ющишин, 2.Смеян, 3.Вовченко, 57.Мельник, 71.Гакман, 10.Клец, 88.Поварук, 8.Годя, 99.Морозко, 77.Шарай, 9.Шестаков, 74.Банада.

"Днепр-1": 1.Волынец – 3.Адамюк, 5.Сарапий, 39.Сваток (К), 11.Мирошниченко, 18.Бабенко, 27.Очеретько, 12.Леднев, 20.Горбунов, 34.Танчик. 9.Гуцуляк.

Запасные: 12.Кинарейкин, 33.Юрчук, 4.Авраменко, 14.Гаджиев, 29.Мельниченко, 23.Баденко, 19.Шелупец, 42.Пасич.

Перед этим матчем "Верес" занимает 14 место в турнирной таблице и имеет в активе 19 очков, а "Днепр-1" находится на четвертой позиции с 44 зачетными пунктами на своем счету.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча>>>.