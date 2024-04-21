Шестаков: Если мы займем место на две позиции выше текущей, то это будет хороший результат для нашей команды

Полузащитник "ЛНЗ" Сергей Шестаков прокомментировал победу над "Вересом" в прошлом туре и рассказал, как происходит подготовка к матчу против "Александрии".

Сергей, какое моральное и физическое состояние команды после победы над "Вересом" в прошлом туре?

Эмоции у нас положительные, потому что наконец одержали победу. У нас до этого были ничьи и поражения, поэтому победа была очень нужна. Мы немного изменили свое состояние, немного подтянулись к середине. Ну, и для команды, в моральном смысле, эта победа сыграла хорошую роль.

В свое время вы играли в составе "Вереса". Не случился ли во времени матча прилив ностальгии?

Нет, такой большой ностальгии не было. Есть ребята, которых я хорошо знаю по совместным выступлениям, был рад с ними увидеться. Но в целом, у меня было больше мотивации показать себя. В Вересе я имел не лучшее время в своей карьере, поэтому был мотивирован быть полезным для своей нынешней команды.

Ваш следующий матч против "Александрии", которая несколько прибавила весной. Что можете сказать о команде Руслана Ротаня?

Мы смотрели их матч против "Динамо". Это очень хорошая команда, они именно играют в футбол, а не бьют мяч вперед на борьбу. Это больше тактическая команда, которая много играет в комбинации, двигают мяч преимущественно низом. Это еще домашняя игра для них, поэтому нам будет очень нелегко. Настраиваемся по-боевому.

Какое место по итогам сезона удовлетворит вашу команду?

В ближайшем будущем будет видно. Но если мы займем место на две позиции выше текущей, то это будет хороший результат для нашей команды. В первом круге мы выдали более-менее хорошую игру, а весной потеряли немало очков. Поэтому, если догоним потерянное, то, по моему мнению, будут довольны все: и президент, и тренеры, и мы.

Во время матча с "Вересом" было очень хорошо слышно ваших болельщиков. Насколько они придают вам сил и желания двигаться вперед?

Хочу сказать, что футбол с болельщиками имеет совсем другой характер. Мы хорошо слышали в матче с "Вересом" детей, которые вместе с ультрас активно поддерживали нас. И это действительно придает сил. Болельщики - это очень большой плюс для футбола в целом, а для команды - это вообще замечательно.