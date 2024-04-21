Шахтер может получить почти 8 млн евро. Кевин Келси продолжит карьеру в МЛС

Нападающий "Шахтера" Кевин Келси до конца года будет выступать за клуб "Цинциннати" из МЛС.

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Как информирует инсайдер Игорь Бурбас, Кевин Келси простился с коллективом и минувшей ночью улетел за океан. "Шахтер" за аренду венесуэльца получил около 815 тысяч евро. Отмечается, что в контракте есть пункт о выкупе нападающего за 7 миллионов евро.

Напомним, за этот сезон Кевин Келси провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.