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Шахтер может получить почти 8 млн евро. Кевин Келси продолжит карьеру в МЛС
Шахтер и Цинциннати договорились об аренде
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Кевин Келси до конца года будет выступать за клуб "Цинциннати" из МЛС.
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Как информирует инсайдер Игорь Бурбас, Кевин Келси простился с коллективом и минувшей ночью улетел за океан. "Шахтер" за аренду венесуэльца получил около 815 тысяч евро. Отмечается, что в контракте есть пункт о выкупе нападающего за 7 миллионов евро.
Напомним, за этот сезон Кевин Келси провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.
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Источник:Burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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