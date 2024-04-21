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УПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Про бронзу можно забыть?

Премьер-лига
Обновлено

Ничья сродни поражению для подопечных Максимова

УПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Про бронзу можно забыть?

Сайт СК Дніпро-1

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Незадолго до начала поединка, из стана "Днепра-1" стало известно о ещё одной кадровой потери. К ранее выбывшим из строя Пихалёнку, Филлипову и Третьякову присоединился ещё и Рубчинский.

Первая пятнадцатиминутка запомнилась жёсткой борьбой на каждом участке поля. В качестве единственного опасного момента можно лишь выделить удар Адамюка после углового.

Несмотря на небольшую инициативу гостей, счёт открыл "Верес". Сваток на своей половине поля подарил мяч Сикейре, удачно подключил Дахновского, который в касание от штанги отправил мяч в сетку.

УПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Про бронзу можно забыть? - изображение 1

Чисто логически "Днепр-1" должен был перейти к активным атакующим действиям, но, как ни странно, игра у "жёлто-чёрных" наоборот расклеилась. Таким себе освежающим фактором стала фирменная замена Юрия Максимова - на 32-й минуте Танчика заменил Гаджиев, и буквально за несколько мгновений гости восстановили паритет. Недопонимаем в собственной штрафной между Сезаром и Когутом быстро воспользовался Адамюк. Остаток тайма прошёл при равной игре, без опасности для чьих-либо ворот.

УПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Про бронзу можно забыть? - изображение 2

На 52-й минуте Пасич с Гуцуляк разыграли между собой шикарную комбинацию, которую ударом в пустые ворота завершил Леднёв. Правда, гол засчитан не был. Оказалось, что Гуцуляк немного задержался с передачей.

Далее вновь пошла ожесточённая борьба, посыпались жёлтые карточки. За вторую половину встречи главный арбитр Заброда выписал аж шесть горчичников футболистам, а также Юрию Максимову. Правда, кроме этого за весь тайм сложно что-то выделить.

Ближе к концовке "Верес" при солидной поддержке трибун попытался вырвать важнейшие три очка, но кроме отдельных полумоментов создать хозяевам особо ничего не получилось. Разве что гораздо удачнее на 89-й минуте мог пробить Кучеров.

В компенсированное время "Днепр-1" оказал самый ощутимый натиск на ворота соперника за всю встречу, но до какого-либо опасного удара дело не дошло.

Как итог - третья подряд ничья для подопечных Максимова и отставание от "Кривбасса" в шесть очков за пять туров до конца чемпионата. "Верес", в свою очередь, вернулся на 13-е место, но всё ещё находится лишь в двух очках от зоны вылета.


25-й тур УПЛ сезона 2023/24

21 апреля. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Верес" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Дахновский 19 - Адамюк 33

"Верес": Когут, Балан, Курко (Морозко 71), Сезар, Шевченко, Кучеренко, Кучеров, Шастал (Шестаков 85), Яго, Дахновский (Шарай 71), Гайдучик (Годя 77)

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко (Шолупец 90), Бабенко, Танчик (Гаджиев 31), Очеретько, Горбунов (Пасич 46), Леднев, Гуцуляк

Предупреждения: Сезар 8, Шастал 55, Курко 65, Яго 82, Шарай 86 - Очеретько 45+1, Сваток 73, Гаджиев 90+4

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СК Днепр-1 Верес
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1 голосов
Комментарии
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frilanser (Львів)
21.04.2024 в 16:16
Вересу в УПЛ-- бути! без помідорок, томатної пасти й кетчупів не обійтись...
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Комментарии 18
frilanser (Львів)
21.04.2024 в 16:16
Вересу в УПЛ-- бути! без помідорок, томатної пасти й кетчупів не обійтись...
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наварін (Київ)
21.04.2024 в 15:52
Ех Дніпро,Дніпро ти у даль течеш. Від результату гри б"є сльоза.Щось у весняній частині іде не так.
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Вarcelinius
21.04.2024 в 15:41
Про бронзу можно забыть, если в следующем туре Перднь-1 проиграет Динамо, а Кривбасс дома победит Металлист. Очень вероятный расклад, не правда ли?
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0
2
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Spokoyno (Київ)
21.04.2024 в 15:59
ТО Є ТАК Правда і Динамо нестабільно, і Металіст трошки очунює Але дешева К... підробка все одно якась фігня
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Буковина (Bukowina))
21.04.2024 в 15:40
Невідомо -Дніпро чи Дніпро 1, та команда з Дніпра обов'язково повинна бути в нашому чемпіонаті.
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Скачков Леонід (Рівне)
21.04.2024 в 15:39
Це хіба був футбол???
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Вarcelinius
21.04.2024 в 15:36
Соси жажа, соси.
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Spokoyno (Київ)
21.04.2024 в 15:35
Дніпро-! ВСЬО ПРОПАЛО Чи оно нам треба
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0
0
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Вarcelinius
21.04.2024 в 15:29
Верес красава!
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aleks68
21.04.2024 в 15:29
днепр-1 похоже останется ни с чем.сделали козлом отпущения кучера.из-за бана фактически остались без трансферов.благодаря "мудрому"руководству клуба.
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Полiccя (Житомир)
21.04.2024 в 15:11
Верес має залишитись в УПЛ .
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Скачков Леонід (Рівне)
21.04.2024 в 15:43
Це ж чому?Ви мабуть жартуєте,бо те,в що грає Верес, і футболом назвати важко.Подивітся сьогодні Реал-Барселона,там ви побачите футбол.
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Romerik (YNWA)
21.04.2024 в 16:12
Ну то тоді чекай естетів з інгульця та якогось агрохолдингу. Ці то покажуть майстерність і справжній футбол
 
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andy1973 (Рівне)
21.04.2024 в 16:16
чому вам взагалі не дистантиціюватись від українського клубного футболу?
 
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Скачков Леонід (Рівне)
21.04.2024 в 15:01
Комусь забути про бронзу,а відкормлений линочок буде мати валом часу в Першій лізі,щоб до досконалості розвинути свої більшовицькі ідеї про солідарні платежі.
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Djarik
21.04.2024 в 14:57
Закономірний результат двух рівних ДНОкоманд.
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Полiccя (Житомир)
21.04.2024 в 15:12
Дно тут тільки ти . Верес зіграв в нічию з ШД , ДК і тепер уде Дніпро 1
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Djarik
21.04.2024 в 15:26
Мій пісюн з твоїм ротом теж би внічию зіграв
 
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