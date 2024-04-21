УПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Про бронзу можно забыть?

Незадолго до начала поединка, из стана "Днепра-1" стало известно о ещё одной кадровой потери. К ранее выбывшим из строя Пихалёнку, Филлипову и Третьякову присоединился ещё и Рубчинский.

Первая пятнадцатиминутка запомнилась жёсткой борьбой на каждом участке поля. В качестве единственного опасного момента можно лишь выделить удар Адамюка после углового.

Несмотря на небольшую инициативу гостей, счёт открыл "Верес". Сваток на своей половине поля подарил мяч Сикейре, удачно подключил Дахновского, который в касание от штанги отправил мяч в сетку.





Чисто логически "Днепр-1" должен был перейти к активным атакующим действиям, но, как ни странно, игра у "жёлто-чёрных" наоборот расклеилась. Таким себе освежающим фактором стала фирменная замена Юрия Максимова - на 32-й минуте Танчика заменил Гаджиев, и буквально за несколько мгновений гости восстановили паритет. Недопонимаем в собственной штрафной между Сезаром и Когутом быстро воспользовался Адамюк. Остаток тайма прошёл при равной игре, без опасности для чьих-либо ворот.





На 52-й минуте Пасич с Гуцуляк разыграли между собой шикарную комбинацию, которую ударом в пустые ворота завершил Леднёв. Правда, гол засчитан не был. Оказалось, что Гуцуляк немного задержался с передачей.

Далее вновь пошла ожесточённая борьба, посыпались жёлтые карточки. За вторую половину встречи главный арбитр Заброда выписал аж шесть горчичников футболистам, а также Юрию Максимову. Правда, кроме этого за весь тайм сложно что-то выделить.

Ближе к концовке "Верес" при солидной поддержке трибун попытался вырвать важнейшие три очка, но кроме отдельных полумоментов создать хозяевам особо ничего не получилось. Разве что гораздо удачнее на 89-й минуте мог пробить Кучеров.

В компенсированное время "Днепр-1" оказал самый ощутимый натиск на ворота соперника за всю встречу, но до какого-либо опасного удара дело не дошло.

Как итог - третья подряд ничья для подопечных Максимова и отставание от "Кривбасса" в шесть очков за пять туров до конца чемпионата. "Верес", в свою очередь, вернулся на 13-е место, но всё ещё находится лишь в двух очках от зоны вылета.



25-й тур УПЛ сезона 2023/24

21 апреля. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Верес" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Дахновский 19 - Адамюк 33

"Верес": Когут, Балан, Курко (Морозко 71), Сезар, Шевченко, Кучеренко, Кучеров, Шастал (Шестаков 85), Яго, Дахновский (Шарай 71), Гайдучик (Годя 77)

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко (Шолупец 90), Бабенко, Танчик (Гаджиев 31), Очеретько, Горбунов (Пасич 46), Леднев, Гуцуляк

Предупреждения: Сезар 8, Шастал 55, Курко 65, Яго 82, Шарай 86 - Очеретько 45+1, Сваток 73, Гаджиев 90+4